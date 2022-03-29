/688869/محمد-القرش مبادرة-خير-مزارعنا-لأهالينا ساهمت-في-طرح-المنتجات-بأسعار-منافسة

قال محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، ان مشروع الصوامعمن الاشياء التي ساعدت في زيادة معدلات تخزين القمح، منوها موسم توريد القمح سيبدأ أول أبريل حيث انه يوجد لدينا أكثر من 400 نقطة للتجميع.

دوت الخليج

تنسيق كامل مع وزارة التموين

وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج حديث القاهرة تقديم الاعلامي خيري رمضان المذاع على قماة القاهرة والناس، أن هناك تنسيق كامل مع وزارة التموين خلال موسم توريد القمح لحل أي مشكلات أمام المزارعين.

وأكد معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه سيتم توفير السلع الغذائية في المنافذ التابعة للوزارة حيث انه كان هناك حرص على الربط بين المواطن المصري وبين أماكن البيع والإنتاج للتقليل من الحلقات الوسيطة"، مضيفا: "هناك تنسيق مع وزارة التموين وكافة المنافذ التابعة للدولة المصرية لإتاحة السلع للمواطنين.

محمد القرش: مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" ساهمت في طرح المنتجات بأسعار منافسة

وأردف محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه تم عمل مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" وبدأنا بطرح كل المنتجات بأسعار منافسة.

واكمل :”ان وزارة التموين ساهمت في استقرار الأسعار، وذلك من خلال عمل 191 منفذ ثابت في كافة أنحاء الجمهورية فضلا عن سلسلة منافذ متنقلة.