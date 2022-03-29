إجراءات جريئة.. كيف ساعدت مصر السفن العالقة بعد جنوح إيفر جيفن (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت إليزابيث براو زميلة بمعهد إنتربرايز الأمريكى للأبحاث، إن التأثير فى العالم كان فوريا بعد جنوح السفينة إيفرجيفن، خصوصًا وأن السفن لم تتمكن من الوصول إلى وجهاتها المختلفة التى خططت للوصول إليها بعد قناة السويس، وكانت عشرات السفن تنتظر فى الاتجاهين.

فى حين قال المهندس عصام ضبش مدير إدارة التحركات بهيئة قناة السويس سابقا، إنه تم التحرك لتلبية احتياجات السفن، فهناك بعض السفن كانت تحمل حيوانات، منوها بأنه تم نقل الأعلاف للسفن.