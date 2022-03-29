فى 6 أيام فقط.. كيف أنقذت مصر الملاحة العالمية بعد جنوح إيفر جيفن؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور سال ميركوجليانو مدرس مساعد للتاريخ بجامعة كامبل، إن إنقاذ إيفرجيفن فى 6 أيام فقط كان متفردا، مؤكدا أن قرار تحريك السفينة بأسرع ما يمكن كان أهم الأولويات.

وأوضح أن فى معظم عمليات الإنقاذ تكون الأولوية الأولى هى تأمين حياة من على متن السفينة، وبعد ذلك يأتى التلوث والسيطرة على البيئة المحيطة، وثالثا تأتى الأسباب الاقتصادية، مؤكدا أن السفينة تسببت فى إغلاق التجارة العالمية وبالأساس إغلاق الطريق بين أوروبا وآسيا، ولذلك تم اتخاذ القرار ببدء الكراكات بخلخلة الرمال التى تراكمت فى الجزء الأمامى الأيسر من السفينة، وتم العمل على استدارة السفينة فى عكس اتجاه عقارب الساعة، وكانت عملية إنقاذ غير تقليدية.

وقال المهندس عصام ضبش مدير إدارة التحركات بهيئة قناة السويس سابقا، إن مالك السفينة استعان بشركة هولندية من أجل إنقاذ السفينة، مضيفًا: "قالوا مش هنقدر نضيف حل، وأشادوا بعملية التعويم".