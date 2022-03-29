dmc تستعرض جهود الحفار فى تعويم إيفر جيفن (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال المهندس أحمد فريد مدير الإدارة الهندسية بهيئة قناة السويس: "بدأنا نخلى من أول يوم بأقرب معدات موجودة، وكان موجود الحفار الشهير اللى ظهر فى الإعلام، والحفار بين شكل مقدمة المركب والبروز الموجود تحت الأرض".

وعلق عبدالله طلعت سائق الحفار: "استدعونى بعد ما السفينة جنحت، وكان الحفار بيبعد السفينة بـ1.5 كم، وبعدها تم نقل الحفار إلى السفينة، وتم البدء فى إزالة الصخور والأتربة".

وأوضح أن الصور التى انتشرت على السوشيال ميديا وتسخر من الحفار لم تلفت انتباهه لأنه كان فى مهمة، متابعا: "كنت فى مهمة، ومتحكمش على حد إلا بعد ما تنتهى المهمة".

وعقب الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس: "كان عندنا ثقة كبيرة فى ربنا فى تنفيذ المهمة بنجاح، واللى كان بيتقال كان بيبقى دافع عشان نشتغل".