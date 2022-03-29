عاجل- الإسكان: إعفاء حاجزى الوحدات من غرامات التأخير للتسهيل على المتعثرين

جدة - نرمين السيد - علق عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، على قرار إعفاء 90% من غرامات التأخير، حال سداد كامل المستحقات المتأخرة للوحدات بالمدن الجديدة، إنه لو لديك وحدة أو قطعة أرض لو تعثرت بسبب ظروف كورونا أو الأزمة الاقتصادية، فإنه يتم إعفاء 90 % من غرامات التأخير، حيث إن إضافة الغرامات على الأقساط يعد عبئا يحول دون سدادها.





وأوضح فى مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، أن القرار يرفع العبء عن المواطنين، وهدفه التسهيل على المتعثرين فى السداد، لافتا إلى أنه بشرط تسديد كامل المتأخرات، ولو أن هناك دعاوى قضائية يتم التنازل عنها، باستثناء قطعة الأرض التى بها شراكة مع الهيئة.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أصدر قرارا وزاريا بحركة تكليفات بأجهزة المدن الجديدة، وذلك فى إطار مواكبة سير العمل ومتطلباته بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة، وضخ دماء جديدة بالهيكل الإدارى، وإتاحة الفرص.

ونص القرار الذى أصدره وزير الإسكان على تكليف المهندس مصطفى سعيد أحمد على، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة والمشرف على مدينة الأقصر الجديدة، بالعمل رئيسا لجهاز مدينة قنا الجديدة والمشرف على مدينة غرب قنا، والمهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة والمشرف على مدينة غرب قنا، بالعمل رئيسا لجهاز مدينة طيبة الجديدة والمشرف على مدينة الأقصر الجديدة، والمهندس أمين زينهم أمين، رئیس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، بالعمل مهندس مدنى أول بالقطاع الثانى بالساحل الشمالى الغربى.

كما شمل قرار وزير الإسكان، تكليف المهندس السيد أحمد همام، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، بالعمل رئيسا لجهاز مدينة برج العرب الجديدة، والمهندس أحمد أنور إبراهيم، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، بالعمل رئيسا لجهاز مدينة سفنكس الجديدة، والمهندس مصطفى هارب مساح خدیوى، رئیس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، بالإشراف على مدينة أخميم الجديدة بجانب عمله كرئيس لجهاز مدينة سوهاج الجديدة.

كما نص القرار، على تكليف المهندس أحمد مصطفى عبدالعال، رئیس جهاز مدينة أخميم الجديدة، بالعمل رئيسا لجهاز مدينة الشيخ زايد، والمهندس خالد رجب خليل، نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بالعمل رئيسا لجهاز مدينة بنى سويف الجديدة، والمهندس محمد خلف الله عبد الماجد، نائب رئيس جهاز مدينة 15 مايو، بالعمل رئيسا لجهاز مدينة 15 مايو، والمهندس أحمد إسماعيل محمد على، نائب رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بالعمل رئيسا لجهاز مدينة النوبارية الجديدة.