/688864/تحت-شعار-كل-نقطة-بتفرق-مياه-دمياط-تحتفل-باليوم-العالمى-للمياه

أعلن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وإنطلاقا من أهداف الشركة القابضة بأهمية رفع الوعى المائى بدء فعاليات إحتفالية "كل نقطة بتفرق" ضمن الحملة القومية لترشيد إستهلاك المياه وتزامنا مع اليوم العالمى للمياه 22 مارس

من كل عام بالشراكة مع وزارات الأوقاف والثقافة والأزهر الشريف والكنيسة والإتحاد العام للكشافة. واوضح العميد مهندس خالد جمال الدين احمد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط انه تم تنظيم احتفالية اليوم العالمى للمياه بمكتبة مصر العامة، بحضور الاستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اللواء محمد رافت همام سكرتير عام محافظة دمياط وممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة والتربية والتعليم ولفيف من قيادات المحافظة والاتحاد العام للكشافة .

وقد كرم العميد خالد رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط واهداها درعاً لجهودها الكريمة فى دعم مشروعات المياه والصرف الصحى بمحافظة دمياط وأكد العميد خالد مشاركة الشركة فى الفعاليات بمشاركة فريق إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية والعلاقات العامة والاعلام بالشركة وبالتنسيق مع فريق الكشافة وممثلين من الأوقاف والكنيسة والثقافة ، حيث تم تنظيم إحتفالية تشمل معرض فني للرسومات، وورشة فنون تشكيلية للأطفال تعبرعن التوعية بأهمية قطرة المياه ووسائل ترشيد استهلاك المياه .

ندوات توعوية احتفالا باليوم العالمى للمياة

هذا و وقد خصصت وزارة الأوقاف الدروس الدينية طوال الأسبوع عن أهمية ترشيد إستهلاك المياهزوزه وخصصت الكنائس جزء من عظة الأحد عن ضرورة الحفاظ على المياه. وأشار إلى ان الشركة ، فى إطار الإحتفال بيوم المياه، تنفذ أنشطة توعوية على مدار الاسبوع، مع الأطفال فى المدارس وورش سباكة مع السيدات، وحملات طرق أبواب، وندوات توعوية بمشاركة قادة الرأى، والرائدات الريفيات، وأنشطة توعوية بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأه ومركز النيل للإعلام.

أوقاف دمياط تتابع استعدادات رمضان

وعلى صعيد آخر بدأت مديرية الأوقاف بدمياط ،بالاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم.، بتجهيز المساجد وفرشها وتطهيرها وتعقيمها ووضع ملصقات للمصلين للحفاظ علي التباعد، وشهدت مساجد محافظة دمياط تكثيف لحملات التطهير خلال الفترة الماضية. وصرح الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، أن مديرية الأوقاف قد استعدت لشهر رمضان ،وصلاة التراويح خلال شهر رمضان الكريم حيث تم تخصيص 900 مسجد من مساجد المحافظة لصلاة التراويح وتم البدء في تعقيم جميع المساجد. مؤكداً على ضرورة الالتزام بالضوابط التى أقرتها وزارة الأوقاف لمراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى.