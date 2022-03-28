نشرة أخبار الأهلي.. موسيماني يحفز لاعبي الفريق استعداداً للهلال السوداني.. وقرارات نارية من مجلس الإدارة

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شهد النادي الأهلي اليوم الأثنين، على العديد من الأحداث الهامة، سواء على جانب الفريق الأول أو مجلس الإدارة، والتي جاءت بالعديد من القرارات الهامة على مدار اليوم والمؤثر في بعض الأحداث المترتبه عليها في الوقت القادم.

ويرصد دوت الخليج أبرز أحداث الأهلي على مدار اليوم، في تقرير مفصل وشامل، نستعرضه معكم في الفقرات القادمة.

موسيماني قبل انطلاق المران

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، اجتماع مطول مع اللاعبين، تحدث فيه عن أهمية المرحلة المقبلة، التي تشهد عدة استحقاقات مهمة وعلى رأسها مباراة الهلال السوداني.

فيما قد خاص لاعبي الفريق لتدريبات بدنية قوية بدون كرة لمدة 45 دقيقة، تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق.

وفي ختام مران الأهلي خاض اللاعبون تقسيمة قوية بعد أن قام الجهاز الفني بتقسيمهم إلى ثلاثة فرق، وحرص بيتسو موسيماني على توجيه العديد من التعليمات الفنية الدفاعية والهجومية خلال التقسيمة.

اجتماع الأهلي اليوم

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا مساء اليوم الاثنين في فرع النادي بمدينة نصر، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

وخلال الجلسة استعرض المجلس الزيارة التي قام بها محمود الخطيب رئيس النادي إلى عاصم الجزار وزير الإسكان، حيث وجه مجلس الإدارة الشكر والتقدير إلى معالي الوزير، بعد اعتماده إضافة مسجد وحمام سباحة جديدين إلى المخطط العام لإنشاءات فرع النادي بالشيخ زايد.

كما تم التصديق خلال الجلسة على توصيات المكتب التنفيذي في اجتماعيه السابقين، مع اعتماد التصور المقدم من لجنة شئون العاملين فيما يتعلق بهيكلة الجهاز الوظيفي الخاصة بفرع النادي بالتجمع الخامس.

قرارات مجلس إدارة الأهلي

كما قرر المجلس تعيين العميد أحمد النحاس مديرًا لفرع النادي بالتجمع الخامس.

كذلك قرر المجلس تعيين العميد محمود حزين مديرًا لفرع النادي بمدينة نصر وقائمًا بأعمال مدير الأمن لحين تعيين مدير أمن للفرع.

وقرر كذلك المجلس تجديد الثقة في السيدين خالد مرسي مديرًا لمقر النادي بالجزيرة، واللواء خالد عبد الرحمن مديرًا لفرع النادي بالشيخ زايد.

كما قرر المجلس تكليف عمرو ممدوح قائمًا بأعمال مدير مجمع حمام السباحة بفرع مدينة نصر.

واعتبر المجلس الجلسة ممتدة، نظرًا لتوجه محمود الخطيب ومجلس الإدارة لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له الأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين والفقيه القانوني الكبير.