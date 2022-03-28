فائق حسن زوج أصالة نصري يتغزل بها: «منك تكونت وعلى حبك تربيت»

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دوت الخليج يرصد رسالة فائق حسن الرومانسية لزوجته أصالة.

فائق حسن يوجه رسالة رومانسية لأصالة

نشر فائق صورة تجمعه بأصالة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: "ابتسمي لي فأنا هنا كي تبتسمي.. وكأني منك تكونت وعلى حبك تربيت ومن روحك تشكلت! يا كل أسبابي للسعادة كم أتمنى أن تتحول الكلمات لمشاهد كي تعرفي من خلالها الجمال الذي أمامي وكيف أنا أراك وأشعرك وأتنفسك ابتسمي لي فقط ابتسمي".

زواج أصالة نصري من فائق حسن

كانت أصالة نصري، قد أعلنت زواجها من حسن فائق، بوصلة غزل، نشرتها مع صورة لها بفستان أبيض، تقف بجوار زوجها الشاعر العراقي، وعلقت عليها "منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الإحترام وكتير من الثقه .. ولحظه حوّلت مشاعرنا .. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّه على صداقتنا المتينه وحب صادق ..معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما واكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وانا عفويه لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو".

وتابعت "نحترم معاً جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير مانعطيه هو الحُبّ سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمه والمحبّة والإخلاص وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر .. أشكر قلوبكم الطيّبه الّتي فرحت لي وبي".

وأضافت "أدعو الله أنّ أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينه لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي .. وللغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن ) كلّ ماجمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ماحبيت.. وبعرف إنّك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد .. ولأوّل مرّه أعلن قدّام المحبّين عظيم محبّتي لك ولشخصك الطيّب النبيل الرّاقي .. وبتمنّى إلنا اللي بتمنّاه للناس الطيبين كلهم نعيش بسلام حياة حلوه نقيّه تكون لبكره القريب والبعيد قصّه حلوه وبتحلى تنحكى دائماً بإبتسامه مايكون فيها لحظة وجع .. عمّ عيش أيّام تمنيتولي ياها وبتمنّى تعيشوا متلها".

من جانيه، كشفت الفنانة السورية، أصالة نصري، تفاصيل زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن.

أصالة تكشف تفاصيل زواجها من فائق حسن

وقالت أصالة خلال لقاء مع برنامج "معكم منى الشاذلي، إن علاقتها بالشاعر العراقي عبارة عن صداقة لأكثر من 15 عاما، ولم يخرج الحديث بينهما طيلة هذه المدة عن إطار العمل والفن، ولكن الأمر تحول في يوم واحد من الصداقة للحب".

وأضافت: "أنا مش فاكرة مين سبق في الاعتراف بالحب، بس حسيت إننا اتخلقنا لبعض، وإحنا نفس الشكل حتى بالنسبة لملامح الوجه.. اتخذنا قرار الزواج في يوم واحد، ولم نفكر في أي حسابات أخرى، وبدون ترتيب أو تنظيم".

وتابعت: "بعد الصدمة اللي مررت بيها، أخذت قرارا أكون مع البني آدم دا حتى لو هنفضل في الطيارة دون بيت، وعلاقتنا كحبايب كويسة، وقولتله اتزوجني أول ما لقيته، وقررنا نتجوز تاني يوم على طول".