/688861/مرتضى-منصور-يوافق-على-مشاركة-فريق-الزمالك-للطائرة-ببطولة-أفريقيا

وافق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، على مشاركة الفريق الأول للكرة الطائرة رجال ببطولة أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وستقام البطولة في الفترة من 8 إلى 18 من مايو 2022 بتونس، وجاءت موافقة مجلس إدارة الزمالك بعد التدعيمات القوية التي دعموا بها فري الطائرة، أخرها الاعلان عن ضم رضا هيكل.

قدم مرتضى منصور رضا هيكل لاعب الزمالك الجديد في كرة الطائرة، الذي نجح مجلس الإدارة في التعاقد مع ضمن تدعيمات فرق الصالات.

كما أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك منذ أيام عن التعاقد مع اللاعب البرازيلي جواو رافائيل، في كرة الطائرة.

تصريحات مرتضى منصور خلال تقديم رضا هيكل

وقال مرتضى منصور خلال فيديو تقديم اللاعب نشره على صفحته: " أحنا جيبنا رضا هيكل واحد من أفضل لاعبي العالم كان في الزمالك أحنا اللي جيبناه قبل كدا، ولما جت لجنة الخراب رضا هيكل راح أحترف في بلغريا بعد ما طفشوه".

وأكمل: " أحنا بندعم كل الفريق مش القدم بس، يد وسلة وطائرة، والنهاردة دعمنا برضا هيكل لما طلبناه ولبى الطلب علطول، بمجرد الاتصال به جالنا ومترددش"

وأضاف: " بشكر أحمد مرتضى اللي ماسك ملف الصالات وهو اللي تواصل مع رضا، بنشكره كمجلس إدارة على المجهود المبذول منه خلال الفترة الاخيرة اتجاه ألعاب الصالات".

واشار: " بنعتذر لرضا على الفترة اللي فاتت بتاعت اللجان اللي خربوا النادي فيها وسمعتنا بقت سيئة على حسهم".

وأختتم قائلاً: " أحنا لسه معملناش حاجة وبنبتدي، ومنتظرين من رضا مستوياته المعهوده مع باقي المحترفيين اللي جبناهم عشان ندعم فريق الطائرة، وكل طلبات جماهير الزمالك أوامر".

مرتضى منصور يكرم أسر الشهداء

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن أبرز القرارات التي سيتم اتخاذها في الوقت الجاري داخل النادي، حول عضويات أسر الشهداء.

وأكد مرتضى منصور خلال تكريمه لأسر شهداء الوطن الذي يمتلكون عضويات داخل الزمالك، على أحقية أمتلاكهم تلك العضويات.

وأضاف مرتضى منصور عن العضويات الشرفية لأسر شهداء مصر بالزمالك، سيتم تحويلها لعضوية عاملة مجانيه.

وأشار في حديثة أنه سيتم إعفائهم "أسر الشهداء" من الإشتراك الثانوي للعضويات بالزمالك، وسيكون لأسرة الشهيد عضوية عاملة مجانية طول العمر.

واختتم حديثة عن أحقية العضويات المجانية بالزمالك: "احنا هنا مش بنضحي في الزمالك بـ 10 أو 20 مليون مش مشكله.. أسرة الشهيد هي اللي بضحي فعلاً علشان مصر".