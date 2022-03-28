هيفاء وهبي تعليقًا على صفعة ويل سميث لمقدم الأوسكار:«لو عندنا كان شارك معه في المزاح»

/688860/هيفاء-وهبي-تعليقا-على-صفعة-ويل-سميث-لمقدم-الأوسكارلو-عندنا-كان-شارك-معه-في-المزاح

علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على رد فعل الفنان ويل سميث بصفعه الفنان الكوميدي ومقدم البرامج كريس روك بعد تنمر على زوجته التي تعاني من الثعلبة.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على واقعة ويل سميث.

ويل سميث تسخر من واقعة ويل سميث

كتبت وهبة عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»: "لو عنا كان شارك معه بالمزح، وإذا سألته ليه ما دفعت عني، كان قالها حبيبتي لشو نبين مقهورين ونعمله قيمة؟".

على الصعيد الآخر، طرحت هيفاء وهبي مؤخرًا أحدث أغنياتها باسم «بس بس»، على «يوتيوب» ومواقع التواصل الاجتماعي، وتتعاون في الأغنية مع الشاعر عمرو المصري، والملحن سامر أبوطالب، والموزع عمرو الحضري.

هيفاء وهبي تتألق بفيديو كليب «لو كنت»

وتألقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بأحدث كليب لها بعنوان لو كنت على قناتها الرسمية على اليوتيوب وقام بمشاركتها الغناء بالفيديو كليب الفنان أكرم حسني.

كلمات أغنية لو كنت

وتقول كلمات الأغنية:

لو كنت ارنب كان اكيد ها يبقي الفيل صديقي لو كنت مجلة كنت ها أكون سمير مش ها ابقي ميكي لو كنت خاتم طبعا كنت ها أتألمظ عليكي لو كنت جبل طارق انا كنت سألتك عن مضيقي لو كنت مسابقة كنت هاب بقي مسابقة اختيار ملكات جمال و اشوف بنات جمال و هناك انا ها اشتكيكي

لو كنت كتاب انا كنت هابقي كتاب عن الجمال لو في سؤال عن الدلع انا إجابة السؤال لو كنت سكة ها اكون يمين انا عمري ما أكون شمال معادلة صعبة وحلها محتاج الف احتمال

لو كنت لعبة كنت ها أبقي عروسة باربي لابسة بمبي اما قلبي عمره ما يلعب بيه عيال لو كنت يوم وفات كنت ابقي يوم تلات

مش عايز أكون كلام انا عايز أكون سكات لو كنت ها أبقي حاجة مهمة من الحاجات انا ها أبقي سمايلي فيس مكشر في جروب أمهات لو كنت قطة حلوة كنت ها أبقي اكيد سيامي “” “” حي اسكندراني كنت اختار ميامي

لو كنت فلفل احمر كنت هابقي قرن حامي لو كنت بتفهم في الكلام يبقي هاتفهم كلامي لو كنت آلة حادة كنت ها أبقي حابه احط حد لأي حد مش عــ جبني وطظ في الأسامي

لو كنت اكلة كنت هابقي بط بالفريك .. عشان البط بالفريك ما يحبش شريك لو كنت ورقة بتتمضي انا كنت هابقي شيك لو شفت أي فرخة اكيد ساعتها انا ها أبقي ديك

لو كنت جيم مستحيل كنت ابقي ميكس واحط اكس علي الولاد وأدخل أي بنت شيك

لو كنت يوم و فات كنت ابقي يوم تلات … مش عايز أكون كلام … انا عايز أكون سكات

لو كنت ها أبقي حاجة مهمة من الحاجات انا هابقي سمايلي فيس مكشر في جروب أمهات

كرسي كنت ها بقي كرسي الاعتراف … لو ها ابقي شكل هندسي هــ اميل للانحراف لو كنت دفتر كنت ها أبقي دفتر انصراف

انا كنت ها أبقي حاجة جامده بين حاجتين ضعاف

لو كنت وجبة طبعا عمري ما كنت ها أبقي سوشي لا اسف مالم سوشي او اقرب منه حتي

لو نطق قصادي عمري ما اكل منه حته لو كنت عين مغمضة كنت ابقي بردو شايفة لو كنت كلمة ها ابقي صادقة .. مش ها ابقي زائفة

لو كنت لمبة هــ كهربك وعليك مش ها أبقي خائفة لو انت اكرم حسني لا معلش انا بردو هيفاء