/688857/مسلسل-توبه-الحلقة-الأولى-صبا-مبارك-تعاني-بعد-اختفاء-عمرو-سعد-بشكل-غامض

يترقب الجمهور عرض مسلسل توبه الحلقة الاولى والذي يخوض بطولته الفنان الكبير عمرو سعد، بشخصية فتى بسيط بتعيش في حارة شعبية يتعرض لعدد من الازمات المختلفة التي تعرض خلال أحداث العمل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل توبه الحلقة الأولى للفنان عمرو سعد

يعرض مسلسل توبه الحلقة الأولى على قناة mbc مصر وتعاد بعدها بساعة على قناة mbc مصر 2، وذلك مع بداية شهر رمضان 2022 في يوم السبت المقبل، كما يمكنك مشاهدة مسلسل توبه الحلقة الأولى قبل رمضان على منصتي شاهد الالكترونية ومنصة واتش ات الرقمية بيوم.

أحداث مسلسل توبه الحلقة الأولى

تشهد أحداث مسلسل توبه الحلقة الأولى قصة الحب التي من المقرر أن تجمع الفنان عمرو سعد بالفنانة صبا مبارك التي تجسد هي الأخرى شخصية فتاة شعبية تعيش في إحدى الحارات، وتعرض الحلقة الاولي في بدايتها اختفاء عمرو سعد بطريقة غامضة عن حب حياته صبا مبارك التي ستظل تبحث عنه طوال 7 سنوات تعيش فيهم على الذكريات.

ابطال مسلسل توبه الحلقة الأولى

يخوض بطولة مسلسل توبه الحلقة الأولى كلا من عمرو سعد، ماجد المصري، دياب، صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، وكريم عفيفي، ومن إخراج أحمد صالح، وتعد القناة الناقلة لمسلسل توبه mbc مصر، كما من المقرر أن يعرض العمل على مسلسل شاهد الالكترونية.

عمرو سعد في مسلسل ملوك الجدعنة

من ناحية أخرى كان قد شارك الفنان عمرو سعد في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «ملوك الجدعنة» بدور بلطجي، إلى جانب الفنان الكبير مصطفى شعبان، ورانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتدور قصة مسلسل «ملوك الجدعنة» حول صعود شابان من الصفر يعملان في التجارة إلي أن يصبح لديهم أموال وشغل كبير ولكنهم يتعرضون طوال الوقت لمحاولات ومؤامرات من حيتان السوق ويبدأ بينهما صراع مرير والمسلسل مستوحى من قصة فيلم «سلام يا صاحبي» الذي قدمه الزعيم عادل إمام من قبل بصحبة سعيد صالح وحقق نجاح جماهيري كبير ويتناول العمل أيضا قصص الحب بين أبطاله والصراع على قلب فتاة واحدة.