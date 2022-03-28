/688839/قلوا-أدبهم-على-اللاعبين-المصريين-نجيب-ساويرس-يكشف-سبب-عدم-ذهابه-لتشجيع-المنتخب-بالسنغال

أكد نجيب ساويرس رجل الأعمال، حقيقة الفيديو الذي انتشر له عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان القاء الاموال على المشجعين في استاذ القاهرة ، منوها انه لم يقم بمثل هذه الامور ولم يقوم بالقاء الدولارات على الجماهير .

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج حضرة المواطن تقديم الاعلامي سيد علي المذاع على قناة حضرة المواطن، منوها: أنا لست سفهيا نهائيا كي اقوم بهذا الأمر،ولكن ما يهمني في هذا الامر اننا انتصرنا في الماتش ونامل في الفوز في مباراة العودة على السنغال والتاهل لكأس العالم”.

نجيب ساويرس يكشف سبب عدم ذهابه لتشجيع المنتخب بالسنغال

واستطرد نجيب ساويرس وزعت بعض الهدايا الخاصة بالتشجيع فقط.، على جماهير مصر وايضا جماهير السنعال ولكن القاء الدولارات فانا لم اقم بهذا الامر على الاطلاق.

واستكمل ساويرس:” عايزين معجزة للفوز على السنغال، ويجب ان يكون هناك هجوم من الاول في الماتش وسوف اكون متواجد في المباراة في القاهرة لاشجع بقلبي وقومت بطلب الدعاء من والدتي الدعاء من أجل فوز منتخب مصر".

وعن سبب عدم ذهاب ساويرس للمبارة قال رجل الاعمال:” شوفت فيديو للجماهير هناك بيقلوا ادبهم على اللاعبين “.

نجيب ساويرس: المباراة صعبة ولكن رجال مصر سيكونوا على المستوى المأمول

وواصل نجيب ساويرس، أن المباراة صعبة ولكن رجال مصر سيكونوا على المستوى المأمول وننتظرهم ان يقوموا بالصعود لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي".

واختتم: "سوف أعزم اصدقائي غدا على العشاء اذا فاز المنتخب على السنغال وصعدنا لكأس العالم".