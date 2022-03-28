التعليم تقرر رفع مكافأة العاملين بلجان الإدارة وكنترولات الشهادة الإعدادية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه نظرا لكثرة الشكاوى من عزوف أعضاء هيئة التدريس عن المشاركة فى أعمال الامتحانات بلجان الإدارة والنظام والمراقبة بامتحانات الشهادة الإعدادية بالمديريات التعليمية بسبب صرف المكافأة بواقع 5% على أساسى المرتب 2014 تقرر زيادة ورفع قيمة المكافأة الخاصة رؤساء ووكلاء والمساعدين وخدمات المعاونة بلجان الإدارة والمراقبة بالامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية لتصبح لكل لجنة بواقع 75 يوما عن امتحانات الفصل الدراسى الأول و100 يوما عن امتحانات الفصل الدراسى الثانى و75 يوما عن امتحانات الدور الثانى بنفس قواعد الصرف بواقع 5% من المرتب الأساسى من داخل ميزانية المديرية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم أنه يتم رفع القيمة المالية لمراجعة كراسات إجابة الطلاب المتضررين من نتائجهم لامتحانات الشهادة الإعدادية لتصحيح 25 جنيها للمادة بدلا من 20 جنيها للتناسب مع أسعار الأوراق والأحبار المستخدمة دون المساس بنسب التوزيع الخاصة بتلك المستحقات ويستمر العمل بمعدلات تشكيل لجان الإدارة والنظام والمراقبة الواردة بالقرار الوزارى المنظم بشأن مكافأة الامتحانات العامة وتحرير الشهادات بوزارة التربية والتعليم.