توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز متكامل بجامعة الزقازيق لعلاج مرضى الإدمان

جدة - نرمين السيد - وقعت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، بروتوكول تعاون مع جامعة الزقازيق، لإنشاء مركز متكامل بحرم جامعة الزقازيق لعلاج مرضى الإدمان، وتم تخصيص المبنى من قبل الجامعة.





وقع البروتوكول من جانب جامعة الزقازيق الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، فى حضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

يأتى ذلك إيمانا من الطرفين بخطورة قضية تعاطى وإدمان المواد المخدرة وتأثيرها المدمر على جميع الأصعدة، واتفق الطرفان على تخصيص أحد المبانى غير المستغلة التابعة لجامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية لتحويله لمركز متكامل لعلاج الإدمان.

ووفقا للبروتوكول الموقع ستتولى وزارة التضامن الاجتماعى جميع التدابير لرفع كفاءة المبنى وتجهيزه وفقا للمواصفات الفنية المتبعة، كما تقوم الوزارة بتشغيله واستخدامه فى توفير خدمات العلاج والتأهيل لمرضى الإدمان من خلال الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" بالمجان وفى سرية تامة.

كما اتفق الطرفان على أن تقوم جامعة الزقازيق بتسليم موقع المشروع لاتخاذ اللازم نحو التأثيث على أن تتولى الجامعة الإدارة الفنية والإشراف الطبى على المركز وترشيح الكوادر الطبية العاملة.

وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعى، توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل لدعم مشروعات التمكين الاقتصادى وخدمات الأسرة والطفولة من خلال المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، الذى يهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن بتكلفة إجمالية تبلغ 80 مليون جنيه.

وقع عن وزارة التضامن الاجتماعى أيمن عبدالموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعى لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلى، ووقع عن الجمعية على مبارك رئيس مجلس الإدارة.

واتفق الطرفان على المساهمة فى تحقيق الهدف العام من المحور الاجتماعى بمبادرة حياة كريمة وهو تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالقرى الأكثر فقرا وتوفير الخدمات الأساسية بها.

ووفقا للبروتوكول الموقع تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بتوفير الموارد المالية لتنفيذ تدخلات البروتوكول محل التوقيع بنسبة 95% من إجمالى تدخلات مدارس المجتمع والحضانات و100% من قيمة مشروعات متناهية الصغر، ووضع معايير استهداف المستفيدين من التدخلات، بالإضافة إلى وضع المعايير والمواصفات للخدمات المقدمة، كما تلتزم جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل بتنفيذ التدخلات المسندة للجمعية والمحددة من قبل الوزارة فى 6 محافظات وهى سوهاج وأسوان والبحيرة والفيوم والجيزة والشرقية ويستمر البروتوكول لمدة ثلاث سنوات.