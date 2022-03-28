وزير الزراعة ومحافظ الجيزة يفتتحان معرض السلع بحديقة الأورمان (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وأحمد راشد محافظ الجيزة، معرض المنتجات والسلع الغذائية، المقام بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.





وصرح القصير، أن الدولة المصرية لديها معارض ومبادرات كثيرة، وعلى رأسها معرض أهلا رمضان الذى افتتحه مؤخرا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى معارض "خير مزارعنا لأهالينا" المتعلقة بوزارة الزراعة بهدف توفير السلع للمواطنين باسعار مخفضة، والحد من الحلقات الوسيطة لأنها من المنتج إلى المستهلك مباشرة، دون وسطاء، وبجودة عالية، من إنتاج مزارع وزارة الزراعة، لافتا إلى أن هناك توجيهات وتعليمات من رئيس الوزراء بمد فترات تلك المعارض، حتى ما بعد شهر رمضان الكريم لتوسيع استفادة المواطنين منها.

وأضاف أن وزارة الزراعة بها أكثر من 21 منفذا متنقلا، تجوب القرى والمحافظات المختلفة والمناطق النائية، فضلا عن 171 منفذا ثابتا، بالمحافظات، تم ضخ العديد من المنتجات والسلع بها، بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أنه تم افتتاح معرض آخر كبير بشارع الهرم الرئيسى، يتواجد به العديد من السلع والمنتجات بأسعار مناسبة.

وعقب الافتتاح قال وزير الزراعة، إن الدولة تسعى للنهوض بزراعة التمور، وأن مصر حاليا هى الأولى على العالم فى إنتاج التمور، يبلغ حوالى 1.8 مليون طن، وهناك رؤية للوزارة بتعظيم الاستفادة من التمور وتحقيق قيمة مضافة للناتج القومى من خلال التصنيع، وأيضا التوسع بزراعة الأصناف الجديدة التى لها مردود إيجابى على المزارعين.

ومن ناحيته قال أحمد راشد محافظ الجيزة، إن هناك تنسيقا بين وزارة الزراعة والمحافظة لتوفير السلع الاساسية للمواطنين، سواء من خلال المنافذ الثابتة أو المتحركة بجميع أرجاء المحافظة، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

لافتا إلى أن هذه المنافذ تقدم السلع بأسعار مخفضة وبجودة عالية، لأنها من إنتاج وزارة الزراعة، مضيفا أنه تم افتتاح 7 معارض أهلا رمضان خلال هذا الشهر، بجميع أنحاء المحافظة.