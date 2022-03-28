زحام كبير فى السيدة زينب على شراء مستلزمات رمضان (صور)

جدة - نرمين السيد - ورصدت عدس دوت الخليج حالة كبيرة من الزحام فى شوارع السيدة زينب لشراء مستلزمات شهر رمضان والفوانيس. ورغم حالة الزحام الشديد فى السيدة زينب إلا أنها تحولت إلى لوحات فنية جميلة تخطف الأنظار وتسر الناظرين.

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