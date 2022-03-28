أهمية قناة السويس بالنسبة للعالم؟.. خبراء دوليون يجيبون (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف سلوان، فى فيلم تسجيلى عرضته فضائية "dmc" عن واقعة جنوح السفينة "إيفر جيفن" بقناة السويس، أنهم عندما علموا مكان الجنوح أدركوا أن هناك مشكلة.

فى حين قالت إليزابيث براو زميلة بمعهد إنتربرايز الأمريكى للأبحاث، إن قناة السويس ضرورية جدا للتجارة العالمية حيث يتم من خلالها نقل أكثر من عُشر إجمالى البضائع التى يتم نقلها حول العالم فى كل عام.

وعلق الربان منتصر العسكرى الخبير الدولى فى مجال النقل البحرى، إن الحادث كان استثنائيا ولم يحدث فى التاريخ سواء القديم أو الحديث على مر العصور نظرا لحجم السفينة والتى تعتبر من أكبر الوحدات العائمة فى العالم من حيث الطول والعرض والارتفاع والحمولة.

وتابع: "السفينة أكبر من أكبر حاملة طائرات بمرة ونصف، والوزن العائم على سطح المياه يتجاوز نصف مليون طن"