سفيرة مصر فى السنغال تكشف حالة المنتخب قبل مباراة الإياب

جدة - نرمين السيد - أكدت نهى خضر سفيرة مصر فى السنغال، أن جميع أفراد البعثة المصرية للمنتخب الوطنى وصلوا داكار استعدادا لمواجهة فريق السنغال غدا الثلاثاء فى المباراة الفاصلة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.





وقالت السفيرة نهى خضر ـ خلال اتصال هاتفى مع قناة " ETC "الفضائية لبرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجى أنور مساء اليوم الإثنين، إن الأمور مستقرة من الناحية الصحية والأمنية وجميع اللاعبين أجروا اليوم التدريب الأساسى بالملعب المستضيف للمباراة.

وكشفت سفيرة مصر فى السنغال عن وصول أول طائرة إلى العاصمة السنغالية داكار ستكون فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، وعلى متنها 300 مشجع.

وأضافت السفيرة نهى خضر أن الأمور تسير على ما يرام طبقا للبرنامج المحدد للفراعنة قبل خوض مباراة السنغال، مضيفة أنها تواصلت مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة للاطمئنان على آخر التطورات بشأن لاعبى المنتخب الوطنى، والذى أكد بدوره على جاهزية الفراعنة لخوض المباراة الفاصلة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.