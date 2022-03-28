انطلاق مؤتمر جودة حياة للارتقاء بحياة المواطنين برعاية وزارة التخطيط (صور)

جدة - نرمين السيد - فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، الذى أطلقه الرئيس السيسى، دشن المركز الديموجرافى بالقاهرة، بالتعاون مع مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، مؤتمر "جودة حياة"، تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كأول مؤتمر للسياسات الداعمة للارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى، والارتقاء بالخصائص السكانية وضبط النمو السكانى، بهدف تحسين حياة الفرد والأسرة فى مصر، عبر تهيئة البيئة اللازمة، وذلك فى إطار رية مصر 2030.





وهدف المؤتمر إلى استحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن فى الأنشطة الصحية والثقافية والتعليمية، وغيرها من الأنشطة التى تعزز جودة الحياة عبر 5 محاور رئيسية هى، التمكين الاقتصادى للمرأة، والصحة الإنجابية، والمحور الثقافى والإعلامى، المحور التشريعى، ومحور التحور الرقمى.

وحضر المؤتمر الذى يأتى بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهيئة جون سنو العالمية، هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت، هيئة إنقاذ الطفولة، وشركة DKT كل من فضيلة الإمام شوقى علام، مفتى الديار المصرية، والدكتورة أميرة تواضرس مدير المركز الديموجرافى بالقاهرة، والدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان السابق، أستاذ مساعد النساء والتوليد بجامعة القاهرة، والدكتور محمد كمال مدير هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت، أ.د مارجريت سانشو نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء.

وقال الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومى للسكان، إن هذا المؤتمر يأتى كأول مؤتمر علمى للسياسات الداعمة للارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى بعد انطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى انطلق يوم 28 فبراير بحضور فخامة السيد رئيس الجمهورية والذى يسعى للارتقاء بالخصائص السكانية وظبط النمو السكانى هادفا إلى تحسين حياة الفرد والأسرة والخصائص السكانية فى مصر من خلال تهيئة البيئة اللازمة وذلك فى إطار رؤية مصر 2030 التى على رأس أولويتاها الارتقاء بجودة حياة المصريين.