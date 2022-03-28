الفريق أسامة ربيع عن واقعة جنوح إيفر جيفن: الموضوع ماكنش سهل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح الفيلم، أن المرور فى القناة كان يسير بشكل طبيعى حتى الساعة 7:40 صباحا يوم 23 مارس، ليستيقظ العالم على واقع كارثة بعد جنوح السفينة إيفر جيفن، حيث اخترقت الحواجز الصخرية بزاوية حادة شديدة الانحراف.

وقال محمد عبدالناصر رئيس وردية بمكتب الحركة بهيئة قناة السويس، إنهم تلقوا بلاغا من المرشدين على السفينة بأنها جنحت بسبب سرعة الرياح وارتفاع السفينة.

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس: "أول حاجة اتعملت رفع درجة الاستعداد وتجهيز الحركة للمراكب، وتم توجيه 4 قاطرات".

وأوضح أن السفينة كانت جانحة فى منطقة لا يوجد فيها ازدواج، متابعا: "الموضوع ماكنش سهل".