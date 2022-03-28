/688859/لميس-الحديدي-تستنكر-واقعة-ويل-سميث-بحفل-الأوسكار-عنف-مفرط

دوت الخليج يرصد تعليق الإعلامية لميس الحديدي على واقعة ويل سميث بحفل الأوسكار.

لميس الحديدي تعلق على واقعة ويل سميث

وأوضحت لميس الحديدي وجهة نظرها في ذلك الموضوع قائلة بأن تصرف ويل سميث كان رد فعل مبالغ فيه وعنف مفرط.

واقعة ويل سميث بحفل الأوسكار

الواقعة بدأت بسخرية كريس روك من "قصة شعر" زوجة ويل سميث "جادا بينكيت سميث"، قائلا: "جادا، أنا أحبك ولا أطيق الانتظار لرؤيتك في فيلم "جي اي جان"، ليتوجه بعدها ويل سميث إليه ويصفعه، ردا على السخرية من زوجته، حيث جاءت السخرية منها بسبب ظهور النجمة ديمي مور في هذا الفيلم حليقة الشعر مثل زوجة ويل سميث، المريضة بداء الثعلبة.

وقال ويل سميث، باكياً: "أريد أن أعتذر للأكاديمية، واعتذر لكل زملائى المرشحين .. أبدو مثل الأب المجنون كما قالوا عن شخصية ريتشارد ويليامز فى الفيلم، لافتاً إلى أن الحب سيجعلك تفعل أشياء مجنونة".

وكانت جادا سميث قد شاركت على انستجرام من قبل فيديو لها تظهر فيه معاناتها من مرض الثعلبة وتساقط شعرها بسبب هذا المرض، ما تسبب في حلق شعرها كله بسبب هذا المرض.

ويل سميث يفوز بجائزة أفضل ممثل

وفاز ويل سميث بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن أدائه في فيلم "King Richard"مسجلاً أول فوز بجائزة أوسكار في مسيرة 3 عقود لأحد أكبر نجوم هوليوود.

الفيلم مقتبسة عن حياة اللاعبة الرياضية “فينيس”، والتي كان لها شعبية كبيرة في لعبة التنس وقد قامت بإمضاء عقد إتفاق مع شركة “ريبوك” بعد 9 أشهر من اللعب بقيمة 12 مليون دولار وكان عمرها 15 عام فقط، ثم انضمت لها بعد ذلك “أختها “سرينة”، وكان والدهم “ريتشارد هو السبب في ذلك وكان جميع اهتمامه ووقته لأبنتيه فقط.

كما أن اللاعبة “فينيس” هي أول لاعبة أمريكية سوداء البشرة تكسب بطولة “ويمبل ديل” خمسة مرات متتالية وتصل للتصنيف العالمي، وعندما وصلت “سرينا” لعمر الأربعين استطاعت كسب البطولة 23 مرة ويعتبرها الناس أعظم لاعبة تنس في التاريخ.