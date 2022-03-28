/688856/ضبط-3-طن--سكر-وأرز-قبل-بيعها-بالسوق-السوداء-فى-البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة.

هذا وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين بحملات تموينية على الأسواق أسفرت عن ضبط ٣.٥ طن سكر وأرز مجهول المصدر، بأحد محلات الجملة والأسواق الكبرى بدمنهور. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ٱعتمد اليوم اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة المخططات التفصيلية لعدد من القرى والمناطق بمراكز ومدن المحافظة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتوزيع الأحوزة العمرانية الجديدة داخل القرى، وذلك بحضور عدداً من القيادات التنفيذية داخل المحافظة.

وجاءت المخططات التفصيلية بقرى البحيرة لتحمل، المخطط التفصيلي لقرية كوم حفين التابعة للوحدة المحلية لقرية كوم الفرج مركز أبو المطامير، كذلك خريطة المخطط التفصيلي لقرية القاهر التابعة للوحدة المحليه لقرية الناصر مركز أبو المطامير، فضلاً عن خريطة المخطط التفصيلي لقرية منشية المطران التابعة للوحدة المحلية لقرية دسونس أم دينار مركز دمنهور، إضافة إلى خريطة المخطط التفصيلي لقرية المخايض التابعة للوحدة المحليه لقرية دسونس أم دينار مركز دمنهور، والمخطط التفصيلي لقرية منشية الإبراهيمية التابعة للوحدة المحلية لقرية دسونس أم دينار مركز دمنهور. خريطة المخطط التفصيلي لمنطقة منشية النصر (٢) كفر الدوار، بالإضافة إلى المخطط التفصيلي لمنطقة (إمتداد المراكبية) كفر الدوار.

محافظ البحيرة يتابع ملف التصالح

وصرحت المهندسة منال عبد المنعم - مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية والمنسق العام لقانون التصالح بأنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة الدفاع لمراعاة ما ورد بالمخطط الإستراتيجي وأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والضوابط والإشتراطات التخطيطية والبنائية وذلك عند إعتماد المخططات التفصيلية.

كما أشارت أيضاً إلى أن هناك متابعات دورية لملف قانون التصالح للاطلاع على ما تم به، مشيرةً إلى أن هناك تعليمات مشددة بشأن تيسير الأمر على المواطنين المتقدمين لتقنين أوضاعهم، موضحةً أن المحافظة عقدت لقاء بعدد من المواطنين لمتابعة شكواهم والعمل على حلها بشكل فورى فى الاطار الذى ينظمه القانون.