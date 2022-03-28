/688852/محافظ-كفر-الشيخ-يناقش-دور-الجامعة-فى-مشروعات-حياة-كريمة

عقد مجلس جامعة كفرالشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، اليوم الإثنين ، جلسته الشهرية بقاعة المجلس، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، و الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، والمستشار القانوني للجامعة، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة.

واستهل رئيس جامعة كفرالشيخ، الاجتماع بتقديم التهنئة للحضور بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم متمنياً أن يشهد هذا العام المزيد من التقدم والازدهار ، كما وجه الشكر والتقدير إلى اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، لدعمه مطالب الجامعة وجهده في التنمية الشاملة بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وشدد رئيس الجامعة، على استمرار المشاركة في مبادرة «حياة كريمة»، والمبادرات الرئاسية كافة، مشيرا إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبتكرين ضمن المبادرة، التي تتضمن بناء المواطن ورفع الوعي لدى الطلاب بقضايا وجهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة، والاهتمام بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

دور جامعة كفر الشيخ فى مشروعات حياة كريمة

وأعرب محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، عن سعادته بالتواصل مع مجلس الجامعة لعرض أحدث المستجدات في المحافظة، مشيراً إلى الاستعانة بخبرات الجامعة في مختلف المجالات.

وأكد المحافظ أن مراكز ومدن وقرى المحافظة تشهد اهتماما كبيراً من القيادة السياسية، في كافة القطاعات سواء الصحة، و الإسكان، و التعليم، و تطوير عواصم المدن، ومبادرة "حياة كريمة" وغيرها من المشروعات الخدمية.

استعدادات كفر الشيخ لشهر رمضان

واستعدت محافظة كفر الشيخ لاستقبال شهر رمضان بحزمة من الاجراءات أبرزها افتتاح معارض “أهلا رمضان” والتى نجحت فى توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بلغت نسب الخصومات إلى 30%، وأشار محافظ كفر الشيخ أن المحافطة نفذت العديد من الحملات التموينية خلال الفترة الماضية لملاحقة محتكرى السلع وضبط الأسواق، لافتاً إلى أن المحافطة تسعى إلى مطاردة انتشار ظاهرة احتكار السلع الغذائية وتجار الأسواق السوداء.