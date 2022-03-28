/688850/الخميس-المقبل-عرض-فيلم-2-طلعت-حرب-لسمير-صبري-بسينما-الهناجر

يستعد مهرجان الاقصر للسينما الافريقية، عرض فيلم «2 طلعت حرب»، الذي يخوض بطلوته الفنان الكبير سمير صبري، في نادي السينما الأفريقية بسينما الهناجر، وذلك في يوم الخميس الموافق 31 من شهر مارس.

دوت الخليج يرصد عرض فيلم 2 طلعت حرب للفنان سمير صبري بسينما الهناجر

وتغيب سمير صبري عن العرض العالمي الاول لفيلمه «2 طلعت حرب» في مهرجان الاقصر للسينما الافريقية بسبب مروره بأزمة صحية حادة نتيجة معاناته لمشاكل في القلب، وتم نقله للمستشفى منذ أيام في انتظار إجراء عملية قسطرة والتي تؤجل بشكل مستمر، لمعالجة بعض المشكلات التي يعاني منها سمير صبري قبل إجرائها.

تفاصيل فيلم 2 طلعت حرب

ويعد فيلم "2 طلعت حرب" الفيلم المصري الوحيد المشارك في مسابقة الفيلم الروائي الطويل بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، واتى صناع عمله على النحو الآتي: إخراج مجدي أحمد علي، وبطولة محمود قابيل، عبير صبري، سمير صبري، أحمد وفيق، سهر الصايغ، وأحمد مجدي، وشريف حلمي، وياسمين الخطيب، ومنة فضالي، ميدو عادل وشريف دسوقي وهو من تأليف هنزادة فكري.

آخر تطورات الحالة الصحية لسمير صبري

من ناحية أخرى، كشف محمد هادي، مدير أعمال سمير صبري، في تصريح خاص لموقع «دوت الخليج» اخر تطورات الحالة الصحية للفنان، فقال: ««الأستاذ سمير بخير الحمد لله .. ومعنوياته مرتفعة جدا .. وهو تحت العلاج وتحت رعاية فائقة جدا جدا».

وتابع هادي في حديثه كاشفا عن تفاصيل خضوع سمير صبري لعملية جراحية فقال: «أما عن العملية فمفيش كلام عنها خالص الأن .. ربنا يتمم شفاه على خير ان شاء الله .. دعواتكم».

السيرة الذاتية لسمير صبري

ولد الفنان الكبير سمير صبري في مدينة الإسكندرية، مصر عام 1936 في عائلة تحب الفن وتقدره فوالدته كانت تعزف البيانو وخالته تعزف العود وخالاته وجدته كن يصحبنه إلى المسارح والسينما ويشجعنه على تقليد المشاهير.

إنفصل عنه والداه وهو يبلغ 9 سنوات فانتقل مع والده للعيش في القاهرة وسكن في بناء يقطنه الفنان عبد الحليم حافظ وكان أول معرفته بالفنانين وأول من رأى فيه موهبة مميزة، وتخرج من كلية الآداب جامعة القاهرة وعمل في بداية حياته كمقدم في الإذاعة الإنجليزية نتيجة إجادته لعدة لغات على رأسها اللغة الإنجليزية.