/688847/إصابة-مروان-داود-لاعب-إنبي-بقطع-في-الرباط-الصليبي

كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي، مساء اليوم الاثنين، عن إصابة لاعب فريقه بقطع في الرباط الصليبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان مروان داوود قد أصيب خلال مباراة المقاولون العرب وإنبي الودية، والتي انتهت بفوز إنبي 1/3، من استعدادات الفريقين لعودة الدوري المصري.

مدير الكرة بنادي إنبي

وقال عبد الناصر محمد في تصريحات صحفية اليوم: "التشخيص المبدئي لـ إصابة مروان داوود ظهير أيسر إنبي بعد الرنين المغناطيسي هو قطع في الرباط الصليبي الأمامي".

وكان مروان داوود قد ظهر بأداء متميز خلال الموسم الحالي، مما جعله ينضم لصفوف منتخب مصر في وقت سابق ببطولة كأس العرب.

مروان داود مع المنتخب

وسبق وشارك مروان داود مع منتخب مصر في الوقت السابق، في بطولة كأس العرب بقطر، ونجح وسجل في شباك السوداني بدور المجموعات.

وكانت البعثة قد اصطحبت معها دواد في رحلتها من القاهرة، بعد تفشي فيروس كورونا وسط بعثة المنتخب الوطني قبل التوجة للكاميرون استعداداً لنهائيات أمم أفريقيا 2021.

نتيجة مباراة إنبي وسيراميكا كليوباترا

انتهت مباراة إنبي أمام سيراميكا كليوباترا بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب "بترو سبورت"، ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز.

وبدأت المباراة بتحفظ من الفريقين، حتى هاجم كل فريق الأخر وهدد سيراميكا مرمى إنبي في أكقر من كرة، ولكن تألق محمكود جاد حارس إنبي وحافظ على نظافة شباكة.

وفي شوط المباراة الثاني حاول سيراميكا التقدم في المقابل نفذ إنبي الهجمات المرتدة التي شكلت بعض الخطورة، لتنتهي المباراة في الأخير بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد إنبي للنقطة رقم 15 في المركز التاسع، كما أرتفع رصيد سيراميكا للنقطة 14 بالمركز العاشر.