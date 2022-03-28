حسن مصطفى: علي جبر وياسر إبراهيم الأفضل لقيادة الدفاع أمام السنغال

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تحدث حسن مصطفى نجم الأهلي والزمالك السابق، حول مباراة مصر أمام السنغال غداً، بلقاء الإياب من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال حسن مصطفى لبرنامج في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم ا أف أم: " ياسر ابراهيم وعلي جبر هما الانسب لتعويض غياب الونش ومحمد عبد المنعم أمام السانغال في المواجهة غداً".

وأضاف: "كيروش في موقف لا يحسد عليه بسبب الأتنين مدافعين الذان تعرضو للاصابة والايقاف".

وأكمل: "هناك ورقه وحيدة الان متفق عليها وهو ياسر ابراهيم، أما اللاعب الاخر أرى ان علي جبر هو الانسب لتلك المباراة بسبب بنيانه الجسماني القوي، فهو قادر على التصدي للاعبي السنغال والتصدي للكرات العالية".

وأختتم قائلاً: " أيمن أشرف خلال الفترة الاخيرة متهور بعض الشيء، فهز لاعب كبير ويستطيع الخروج بالكرة بشكل جيد، ودقيق في تمريراته، ولكني افضل الدفع بعلي جبر لعدة أسباب، أهمها تميزه في الكرات الهوائية".

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي.

فى خط الدفاع: عمر جابر - عمر كمال – رامي ربيعة – علي جبر - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح - ياسر إبراهيم.

مصر ضد السنغال

فى خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - محمد النني - حمدي فتحي -إمام عاشور - محمد مجدي قفشة - أحمد سيد زيزو - نبيل عماد دونجا.

فى خط الوسط الهجومي: عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد - مروان حمدي.

نتيجة مباراة الذهاب بين مصر والسنغال

ونجح المنتخب الوطني من تحقيق الفوز على السنغال، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء الذهاب بين الطرفين، في الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

جمع لقاء الذهاب بين مصر والسنغال في الجمعة المقبلة، على استاد القاهرة الدولي، أليو سيس بالخطأ في مرماه بعد تسديده قوية من محمد صلاح لكرة تصطدم في العارضة وترد في الشباك من سيس.

مصر تبحث عن البطاقة الرابعة

جاء هدف منتخب مصر في شباك السنغال، بالدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، عن طريق أليو سيس، ليعطي مصر الأفضل حتى الأن في لقاء الإياب بداكار.

يبحث المنتخب الوطني عن البطاقة الرابعة في تاريخ مشاركة المنتخب في بطولة كأس العالم، والتي سبق وحصدها في النسخة الأولى من البطولة 1934 بإيطاليا، وجاءت المشاركة الثانية 1990 بإيطاليا أيضاً، والثالثة في النسخة الماضية والأخيرة بروسيا 2018.