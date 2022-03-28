/688845/بتهمة-خطف-الأطفال-القبض-على-4-فتيات-بالمنوفية

شهدت قرية هورين التابعة لمركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية واقعة أثارت غضب الكثير من أهالي القرية، حيث حاول 4 فتيات اختطاف أطفال أثناء ذهابهم إلى «الدرس» ولكن سرعان ما لاحظ الأهالي ذلك، وحاولوا إنقاذ الأطفال وإبلاغ الشرطة، وانتقلت قوة أمنية للقرية وقامت بالقبض على المتهمات والتحفظ عليهن بمركز شرطة بركة السبع لبدء التحقيقات في الواقعة.

الأمر بدأ بتلقي اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز بركة السبع يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقيامهم بالقبض على 4 فتيات بقرية هورين التابعة لمركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية أثناء محاولتهنّ خطف الأطفال، وعلى الفور تم استدعاء قوة أمنية من مركز الشرطة والانتقال إلى مكان الواقعة.

وعلى الجانب الآخر أكد مصدر أمني أنه لم يتم التأكد من الاتهامات الموجهة للفتيات المقبوض عليهن حتى الآن، وجار استجواب المتهمات وشهود العيان من أهالي القرية للتوصل إلى حقيقة تلك الاتهامات، كما أكد على عدم تناقل أي أخبار من شأنها إثارة الفزع بين الأهالي حتى يتم التأكد من الاتهامات الموجهة إلى هؤلاء الفتيات، مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات حيال المتهمين للتأكد من صحة الواقعة.

ندوات توعية داخل القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية

قامت إدارتي التوعية والتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بتنظيم ندوة توعوية وورشة عمل للمواطنين والعاملين بجميع المصالح الحكومية بأشمون وذلك ضمن اطار مبادرة حياه كريمة ، بمقر قاعة الإجتماعات والمؤتمرات بديوان عام مجلس مدينة أشمون.

وكشف الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ، ان فريق التوعية قام بعمل ندوات توعوية بمركز ومدينه اشمون ضمن مبادرة حياة كريمة حيث تناولت الندوة التعريف بالمشاريع القومية المقامة بقرى مركز أشمون ضمن مبادرة حياة كريمة، وكيفية التعامل معها، والحفاظ عليها، والتوعية ببعض الأساسيات الرئيسية كالسباكة المنزلية، والسلامة والصحة المهنية ، والاسعافات الأولية ، وكذلك أهمية الحفاظ على مياه الشرب وضرورة ترشيد إستهلاكها، والحفاظ على شبكات الصرف الصحي وكيفية تلافي السلوكيات الخاطئة في التعامل معها والإستخدام الأمثل لها.