/688842/4-قرارات-يتخذها-مجلس-إدارة-النادي-الأهلي-اليوم

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا مساء اليوم الاثنين في فرع النادي بمدينة نصر، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخلال الجلسة استعرض المجلس الزيارة التي قام بها محمود الخطيب رئيس النادي إلى عاصم الجزار وزير الإسكان، حيث وجه مجلس الإدارة الشكر والتقدير إلى معالي الوزير، بعد اعتماده إضافة مسجد وحمام سباحة جديدين إلى المخطط العام لإنشاءات فرع النادي بالشيخ زايد.

قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم

كما تم التصديق خلال الجلسة على توصيات المكتب التنفيذي في اجتماعيه السابقين، مع اعتماد التصور المقدم من لجنة شئون العاملين فيما يتعلق بهيكلة الجهاز الوظيفي الخاصة بفرع النادي بالتجمع الخامس.

كما قرر المجلس تعيين العميد أحمد النحاس مديرًا لفرع النادي بالتجمع الخامس.

كذلك قرر المجلس تعيين العميد محمود حزين مديرًا لفرع النادي بمدينة نصر وقائمًا بأعمال مدير الأمن لحين تعيين مدير أمن للفرع.

وقرر كذلك المجلس تجديد الثقة في السيدين خالد مرسي مديرًا لمقر النادي بالجزيرة، واللواء خالد عبد الرحمن مديرًا لفرع النادي بالشيخ زايد.

كما قرر المجلس تكليف عمرو ممدوح قائمًا بأعمال مدير مجمع حمام السباحة بفرع مدينة نصر.

موسيماني مع الأهلي إفريقياً

واعتبر المجلس الجلسة ممتدة، نظرًا لتوجه محمود الخطيب ومجلس الإدارة لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له الأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين والفقيه القانوني الكبير.

خاض النادي الأهلي في عهد موسيماني 23 مباراة إفريقية ، فاز في 15 مباراة ، وتعادل في 5 مباريات وخسر ثلاث مباريات ، الأولى ضد سيمبا التنزاني بهدف بعيد عن ملعبه، والثانية والثالثة ضد صن داونز بهدف دون رد في القاهرة، وجنوب إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

ويستعد النادي الأهلي لمباراته القادمة أمام نظيره الهلال السوداني، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بالبطولة الإفريقية، والتي من المقرر إقامتها يوم الجمعة 1/4.

ويأمل الأهلي في الفوز أو التعادل من أجل التأهل بشكل رسمي من المجموعة، بعدما نجح في الفوز باللقاء الماضي أمام المريخ السوداني بنتيجة 3/1 على ملعب “ الأهلي we السلام”.