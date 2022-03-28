/688841/الكشف-مجانى-وأخر-بنصف-الثمن-مبادرة-الأطباء-تنتشر-فى-الغربية-فيديو

يتسابق الخيرون لتقديم العون والمساعدة لغير القادرون خاصة فى شهر رمضان الكريم كلا فى مجاله، ولا هدف لهم سوى التجارة مع الله، والأطباء لهم دور كبير فى مبادرات الخير من حيث الكشف المجانى أو بنصف الثمن لمساعدة المحتاجين، حسبما يتوافر لديهم، فهم يعطوا النموذج والقدوة لغيرهم من شباب الأطباء.

كان النموذج الأول للدكتور “شريف لويز” استشارى طب الأطفال، والذى قدم مبادرة من خلال عيادته الخاصة ليجعل الكشف على المواطنين بالمجان طوال شهر رمضان، مبادرة كان لها الصدى بين أبناء الغربية، ولكنها هى الأهم بالنسبة لغير القادرين.

قدم موقع " دوت الخليج " بث مباشر مع صاحب ضربة البداية لتلك المباردجة الرائعة فقال : “أنا يستقبل 200 كشف مجانى فى عيادتى الخاصة للمرضى الغير قادرين”، لافتاً إلى أنه يعمل منذ 30 عاماً ويعرف ولكنه لم ينقطع عن تقديم الخدمة للأهالى من غير القادرين، مشيراً إلى أن المباردة تعد واجباً على الجميع من أجل إعلاء التكاتف والتعاون خاصة فى ظل هذه الظروف الاقتصادية التى يشهدها العالم.

وأكد “لويز” أنه يسير على خطى والده الطبيب صاحب التاريخ المشرف فى مهنة الطب، ويتمنى بعد عمر طويل أن الجميع يتذكره بالخير وبالدعاء، قائلا؛ "أنا فاتح العيادة ووهبت نفسي لعمل الخير، مش عاوز حاجة من الدنيا غير كدا"، مقدما التهانى للأمة الإسلامية، بمناسبة شهر رمضان.

مبادرات الخير تنتشر فى الغربية

لم يختلف الأمر كثيرا مع الدكتورة منى عبد الرؤوف استشارى الباطنة، ورئيسة قسم الأستقبال بمستشفى المحلة العام، التى أكدت فى حديثها مع موقع “دوت الخليج”، أنها أعتادت على مثل هذه المبادرات منذ سنوات، حيث تقوم بالكشف بتذكرة رمزية فى عيادتها الخاصة، طوال شهر رمضان ولكنها هذا العام فوجئت بانتشارها على صفحات التواصل الاجتماعى، وأثلج صدرها ترحاب الأهالى بهذه المبادرة، “رأيت نجاح المبادرة بين المواطنين، وسعيدة بالنتائج”، أعربت عن سعادتها البالغة بسبب تأثير المبادرة فى نفوس المواطنين، وردود أفعالهم حيالها، لافتةًُ إلى أن هناك من قدم مثل تلك المبادرات فى مجالات أخرى حال سماعه بما قدمه أطباء الغربية.