قبل سما إبراهيم في «دايمًا عامر».. نجمات جسدت شخصية مدرسة إنجليزية بشكل كوميدي

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بشكل كوميدي ساخر، استطاعت عدد من نجمات الوسط الفني من خطف قلوب جماهيرها بتجسيدهن شخصية مدرسة إنجليزية في أعمال فنية لاقت إعجاب الكثير.

وفي هذا الصدد، يرصد دوت الخليج أبرز النجمات اللاتي لعبن دور مدرسة إنجليزية بشكل كوميدي.

مس إنشراح في فيلم الناظر

اشتهرت الفنانة حنان بأدوار الكوميديا فى أعمالها الفنية ، والتى علقت بذهن المشاهد برغم الأن الأدوار صغيرة، مثل "ميس انشراح " بفيلم الناظر مع الفنان الراحل علاء ولى الدين والذى رشحها لهذا الدور المخرج شريف عرفة.

وكان عرض فيلم الناظر في عام 2000 من بطولة علاء ولي الدين، بسمة، أحمد حلمي، محمد سعد، هشام سليم، حسن حسني، محسن سرحان، ومن تأليف أحمد عبدالله، إخراج شريف عرفة، إنتاج مجدي الهواري.

مس ميرفت في فيلم «عسل أسود»

قدمت الفنانة إيمي سمير غانم شخصية مس ميرفت مدرسة لغة إنجليزية تنطق الحروف بشكل خاطئ في فيلم «عسل أسود»

وتدور أحداث الفيلم حول شابّ مصريّ يبلغ من العمر 30 عاماً واسمه مصري سيَد العربي كان قد هاجر مع والديه إلى أمريكا قبل 20 عاماً قبل أن يُقرّرالعودة إلى مصر والاستقرار فيها بعد وفاة والديه.

يتعرّض مصري بعد عودته للعديد من الأحداث والمآزق والصدمات الثقافية والاجتماعية الناجمة عن اختلاف المجتَمَعين المصري والأمريكي، مما يؤدّي لتغيّر فكرته التي حملها عن بلده الأصليّ مصر كبلدٍ رائع، ويُصاب بخيبة الأمل والإحباط جرّاء سوء المعاملة التي يلاقيها عند استخدامه لجواز سفره المصريّ؛ فيضطّر لاستخدام جواز سفره الأمريكيّ ليلقى معاملةً أفضل وعكس تلك التي كان يلقاها عند استخدام جوازه الأول، خلال أحداث الفيلم، يفقد مصري جوازا سفره وأمواله ليُصبح عالقاً في مصر، وهو ما يعرّضه للعديد من المشاكل ضمن قالب كوميديّ وساخر تضمن المتعة للمتابع أثناء مشاهدة فيلم عسل اسود، تتوالى الأحداث إلى أن يقرر أخيرًا مصري التغلّب والتمرّد على هذا الوضع والتعايش مع مجتمعه.

مس همت في مسلسل «دايما عامر»

تجسد الفنانة الكوميدية سما إبراهيم دور مدرسة إنجليزي، تدعى «مس همت عطية»، في مسلسل «دايما عامر» الذي من المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2022.

مسلسل «دايما عامر» من بطولة مصطفي شعبان، ولبلبة، وأحمد الشامي، وكريم عفيفي، ومحمد ثروت، وميرنا نور الدين وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج مجدي الهواري، وكتابة أيمن سليم ومايكل عادل، وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح.

ويُناقش مسلسل «دايما عامر» مشكلات التعليم والطلاب في مصر، حيث تدور الأحداث في مدرسة «اليوم الجديد»، ويتم تعيين «مستر عامر»، الذي يقوم بدوره مصطفى شعبان، أخصائي اجتماعي، ولا يستطيع مجابهة مشكلات الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بسبب نظام التعليم الجديد، فيعتمد على «الفهلوة»، في معالجة تلك المشكلات.