الزمالك يستقر على التجديد لحازم إمام

استقرت مجلس إدارة نادي الزمالك على التجديد إلى حازم إمام الذي سينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي، بجانب عدة لاعبين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأخطر أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم، حازم إمام بتجديد تعاقده، بعدما أبدى اللاعب رغبة في تجديد التعاقد مع الزمالك وهو ما أبلغ به المسئولين.

وكان حازم إمام حضر الجلسة التي خصصها مرتضى منصور في وقتاً سابقاً، نحو تجديد اللاعبين وأبدى موافقته دون أي شروط، كأبن من أبناء القلعة البيضاء وأحد كباتن الفريق.

ويستعد الزمالك لملاقاة ساجرادا الأنجولي ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعدما ودع الفريق بشكل رسمي البطولة بالخسارة من الوداد بالجولة الرابعة.

وتأهل الوداد وبترو أتليتكو بشكل رسمي عقب نهاية نفس الجولة، وكان تعادل الزمالك مع الأخير اللقاء الماضي بدون أهداف في مواجهة تحصيل حاصل.

إطلاق أسماء الشهداء على صالات النادي

وأشار مرتضى منصور في حديثه خلال تكريم أسر الشهداء في الزمالك، أن ممدوح عباس، وهاني العتال، وهاني شكري، سبق ورفع عليه الرباعي قضية بسبب عمل عضويات لأسر الشهداء، مجانية بالنادي.

وأضاف مرتضى : " أنا لحد دلوقتي بعمل عضويات لأسر الشهداء، وهفضل أعملها ولسه عامل الصبح لبعض منهم".

وأردف: "عضويات أسر الشهداء في نادي الزمالك، دا أقل شئ يكن تقديمه لهم، لأن دول فعلاً اللي ضحوا سواء بالأبناء أو الزوج أو الأب، وهعمل كل يوم واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط".

واختتم مرتضى حديثة: " الزمالك أول نادي يطلق أسماء الشهداء على صالات وحمامات السباحة بالنادي، علشان دول فعلاً الأبطال الحقيقين".

انتظام شيكابالا وأيمن حفني في التدريبات الجماعية

وشهد مران الزمالك بالأمس انتظام ثنائي الفريق محمود عبد الرازق ششيكابالا، وأيمن حفني، والتي جاء غيابه في السابق بسبب الإصابة.

وتماثل “شيكابالا” للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في عضلة السمانة وشارك في التدريبات بعدما أنهى برنامجه التأهيلي.

وفي نفس الوقت شارك أيمن حفني صانع ألعاب الفريق في مران اليوم بصورة طبيعية بعدما أنهى البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي.