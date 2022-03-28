/688793/أبو-جبل-لابد-أن-يكون-الرد-قوي-بعد-خسارة-نهائي-إفريقيا

أكد الدولي المصري محمد أبو جبل، الحارس الثاني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على مكاسب الفريق من مباارة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 بالكاميرون، على الرغم من الخسارة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره السنغالي غداً في الساعة السابعة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في إياب الدور النهائي من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

تصريحات محمد أبو جبل خلال المؤتمر الصحفي

وقال أبو جبل في المؤتمر الصحفي للمباراة: "احساس صعب أن نصل لنهائي أمم إفريقيا ونخسر في النهاية، هي مباراة كرة قدم ودرس تعلمنا منه الكثير".

وأضاف "نلعب ضد السنغال مرة أخرى في تصفيات كأس العالم وكان يجب أن يكون لنا رد فعل قوي بعد الخسارة أمامهم في نهائي كأس الأمم وهذا حدث بالفعل في مصر".

واختتم أبوجبل تصريحاته "مباراة العودة ستكون صعبة على المنتخبين وإن شاء الله نستطيع التأهل لكأس العالم لنثبت لقارة إفريقيا أننا كنا الأحق بالبطولة ومن ثم نقدم مستوى مشرف في المونديال".

نتيجة مباراة الذهاب بين مصر والسنغال

ونجح المنتخب الوطني من تحقيق الفوز على السنغال، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء الذهاب بين الطرفين، في الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

جمع لقاء الذهاب بين مصر والسنغال في الجمعة المقبلة، على استاد القاهرة الدولي، أليو سيس بالخطأ في مرماه بعد تسديده قوية من محمد صلاح لكرة تصطدم في العارضة وترد في الشباك من سيس.

مصر تبحث عن البطاقة الرابعة

جاء هدف منتخب مصر في شباك السنغال، بالدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، عن طريق أليو سيس، ليعطي مصر الأفضل حتى الأن في لقاء الإياب بداكار.

يبحث المنتخب الوطني عن البطاقة الرابعة في تاريخ مشاركة المنتخب في بطولة كأس العالم، والتي سبق وحصدها في النسخة الأولى من البطولة 1934 بإيطاليا، وجاءت المشاركة الثانية 1990 بإيطاليا أيضاً، والثالثة في النسخة الماضية والأخيرة بروسيا 2018.