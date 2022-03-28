كيروش: لم نأتِ للسنغال للتعادل.. نريد الفوز ذهابا وإيابا والتأهل للمونديال

أكد كارلوس كيروش، المدير لفني لمنتخب مصر، أن فريقه قادر على تجاوز السنغال والتأهل لكأس العالم 2022، عن طريق تحقيق نتيجة إيجابية خلال المواجهة التى ستقام غدًا، الثلاثاء، فى إياب الدور الحاسم لتصفيات أفريقيا.

وأضاف كيروش، "نحن لسنا هنا للعب على التعادل، نريد الفوز ذهابا وإياباً، لا يهمني امتلاء ملعب السنغال بالجماهير، السبع نجوم التى نمتلكها لم تأت من فراغ، نحن منتخب مصر، البلد الأول والأقوى فى قارة أفريقيا".

وأشار كيروش، فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، الاثنين، إلى أن المنتخب المصرى لا يحدد طريقة لعبه فى المباريات بناءً على خصومه، نحن فى أقصى حالات الاستعداد للمواجهة، سنفعل كل ما وسعنا من أجل إسعاد جماهيرنا والتأهل إلى كأس العالم".

وأضاف كيروش، "حاولنا أن ننهي استعدادنا للمباراة فى القاهرة، ليس لدينا أى مشكلة في موعد وصولنا إلى السنغال، نحن فى أتم الاستعداد للقاء وليس لدينا أى مشاكل، نحدد طريقة لعبنا بناءً على فريقنا وليس لأننا نواجه السنغال، لدينا فريق به الكثير من اللاعبين المميزين، أثق تمامًا فى أننا سنؤدى مباراة جيدة".

وتابع المدير الفني البرتغالي، "لا نفكر فى أننا نلاعب السنغال أو الكاميرون أو كوت ديفوار، نحن نلعب ضد أنفسنا، فى هذه المباراة نحن سنلعب أمام أنفسنا، لعبنا جيدًا فى اللقاء الماضي وفى لقاء الغد نريد أن نكون أفضل، اليوم الذي أشعر فيه أنني لن استطيع الفوز في مباراة سأتقدم باستقالتي فورًا، طوال مسيرتي لم أرّ فريق يلعب وحده في الملعب ومنافسه غائب".

وأضاف، "نحن نعلم جيدًا، وكذلك السنغال تعرف ذلك، أنه عندما نستحوذ على الكرة فإن لاعبينا الموهوبين قادرين على خلق السحر داخل الملعب، لم أقل معجزة بل أقول سحر، المعجزات أتركها لله، ونحن لا نفوز بالمباريات بالسحر، نحن نفوز بمجهود لاعبينا، الشيء الأهم بالنسبة لنا غدًا أننا نلعب جيدًا داخل الملعب، آمل أن تكون هناك كرة قدم جيدة داخل الملعب من الفريقين".

وأتم البرتغالي كيروش تصريحاته قائلا، "أنا مقتنع تمامًا أن طرفى نهائي كأس أفريقيا يجب أن يتأهلا إلى كأس العالم، ولكن في النهاية آمل أن يفوز فريقي وأن تكون مصر في كأس العالم".