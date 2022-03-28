وزير الصحة : 12 مبادرة رئاسية لعلاج المواطنين تدرس في دول العالم

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، تفاصيل إطلاق الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد تحت شعار 100 مليون صحة.
أضاف خالد عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن هذه المبادرة أهميتها أن يتم تلقي العلاج في أوقات مبكرة.
وتابع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، أن لدينا 12 مبادرة رئاسية لعلاج المواطنين تدرس في كل دول العالم.
وأكمل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزارة الصحة، أنه نجحنا في التعاون مع إحدى الشركات العالمية لتوفير العلاج لـ مرضى سرطان الكبد في المراحل الأولى.
وفي السياق نفسه أشار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، إلى أنه لا يوجد دولة في العالم تقدم العلاج مجانا لمواطنيها مثل مصر.
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