انتهاء امتحانات تحديد المستوى للعائدين من أوكرانيا فى طب الأسنان والهندسة

جدة - نرمين السيد - شهدت كليتا طب الأسنان والهندسة بجامعة عين شمس، اليوم الإثنين، اختبارات تحديد المستوى المُعدة للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، الراغبين فى التحويل لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية.





يأتى ذلك نظرًا للظروف الاستثنائية التى تمر بها أوكرانيا حاليًا، والذين قدموا للتسجيل رسميا بوزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة التعليم العالى خلال الفترة من 14 حتى 24 مارس الجارى.

حضر الاختبارات 206 طلاب بكلية طب الأسنان، و61 طالبًا بكلية الهندسة بجامعة عين شمس.

وسيتم امتحان طلاب الطب البشرى بكلية الطب جامعة القاهرة غدا الثلاثاء، فى تمام الساعة العاشرة صباحًا، وسيكون مقـر لجنـة الامتحـان بقاعات الامتحانات "أعلى قاعة المؤتمرات بكلية الطب قصـر العينى"، ويكون دخول الطلاب من البوابة الرئيسية لكليـة طـب قصر العينى، علمًا بأنه سيتم توجيه الطـلاب بواسطة أفراد الأمن لسهولة وصول الطلاب لمقر قاعات الامتحانات.

وسيتم امتحان طلاب الصيدلة بكلية الصيدلة جامعة القاهرة بعد غد الأربعاء، فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا، فى مدرج فائق هاشم الدور الأول مبنى A، ومدرج منصور خليفة بالدور الثالث مبنى A، على أن يكون دخول الطلاب من البوابة الرئيسية للكلية "شارع قصر العينى"، علمًا بأنه سيتم استقبال الطلاب من على البوابة، ومساعدتهم للتوجه إلى مقر اللجنة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، وايجاد حلول لمساعدة هؤلاء الطلاب الراغبين فى التحويل لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية، وتنفيذًا للضوابط التى أعلنها مجلس الوزراء لتنظيم تحويل هؤلاء الطلاب للجامعات الخاصة والأهلية المصرية، والتى تتضمن من بين الضوابط المختلفة: إجراء اختبار مركزى لتحديد المستوى الدراسى الذى يلتحق به الطلاب فى تخصصات "الطب البشرى، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة".

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، إلى الجامعات الخاصة والأهلية فى مصر، طبقًا للضوابط والشروط التى تمثلت فى قبول تحويل الطلاب المصريين المقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث فى 24-2-2022 فى كافة التخصصات، بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية، وفقًا للتخصص المُناظر الدارس به الطالب فى الخارج، على ألا تقل مدة الدراسة فى الجامعة المُحول إليها الطالب فى مصر، عن عام دراسى كامل، مشترطًا لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية، اجتيازهم للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات فى شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التى تثبت ذلك.