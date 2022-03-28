/688809/بسبب-مقطع-فيديو-لـ-لورديانا-حبس-حمو-بيكا-وعمر-كمال-سنة

أصدرت المحكمة الاقتصادية اليوم الاثنين، حكم بحبس مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا وصديقه الفنان عمر كمال لمدة سنة، في حين أقرت المحكمة ببراءة الراقصة لورديانا وذلك بسبب مقطع فيديو ترقص به الأخيرة على أنغام مهرجان انتي معلمة.

دوت الخليج يرصد سبب حبس حمو بيكا عمرو كمال بعد مقطع رقص لورديانا على مهرجان انت معلمة

وألزمت المحكمة الاقتصادية حمو بيكا وعمرو كمال بدفع كفالة 10 آلاف جنيها لإيقاف تنفيذ الحكم بالحبس، فضلا عن غرامة 10 آلاف جنيه لكلا منهما.

وكان قد اتهم الثلاثي عمر كمال وحمو بيكا والراقصة البرازيلية لورديانا بتهمة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية واستغلالهم مقطع فيديو للرقص والغناء للتربح منه بسبب فيديو «انتي معلمة»، الذي نشرته الراقصة لورديانا وتدواله عدد كبير من رواد السوشيال ميديا وهي ترقص على انغام المهرجان، ووصفه الجمهور بمقطع خادش للحياء.

عمر كمال ينهي علاقته بحمو بيكا على الهواء

من ناحية اخرى، كان الفنان عمر كمال أعلن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج الحكاية، إنهاء علاقته بمطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، قائلا: «علاقاتي مع حمو بيكا في النازل لانه ديما يهيني ويقل مني والموضوع بقى مستفز، فكفايا قلة قيمة».

عمر كمال يتألق بأوبريت ست عظيمة

وكانت آخر أعمال المطرب عمر كمال الذي أصدرها مؤخرا، أوبريت غنائي بعنوان «ست عظيمة» بالتعاون مع شيماء مغربي والطفل محمد أسامة ضمن احتفالاتهم بعيد الأم، وجاء كلمات الاوبريت الغنائي على النحو الآتي:

أمي غير… أمي ست عظيمه منها مفيش كتير أمي نهر عطاء وتضحيات كبير أمي مهما هبوس ايديها واشيلها واجري العمر بيها صعب أسد ديوني ليها معاها للنفس الأخير

أمي غير أمي كل دعاها ليا نجاح و خير أمي حبل ينجي يوم ما اغرق في بير أمي دي الإيد اللي شالت حملي لما كتافي ماليت لا اشتكت ولا مره قالت تعبت او ضحيت كتير

أمي طيبه وحب صافي بدون مقابل او ضريبه أمي في الأوجاع دوا يشفي وطبيبه ياما سهرت جنب مني تداوي اي وجع ألمني وعمرها مافيوم سابتني تملي مني كانت قريبه

تعيشي وتضمي ياحنينه يأمي خدي عمر من عمري وفداكي روحي تهون

يا سري ومرايتي يامنوره بصيرتي ياصاحبتي واختي وف ضهري مهما يكون

ياشقيانه معايا شقا مالو نهايه وجودك في دنيايا نعمه ورب الكون

أمي شوق بشوفها بنسي الهم والأحزان واروق لما ببعد عنها احس ان انا مخنوق بنسي همي بنظره منها واهد كل الكون عشانها لو لمحت دموع ف عينها او في يوم مسها مخلوق

أمي شمعه بتتحرق لو يوم شافت في عنيا دمعه لو في سري ناديت عليها الاقيها سامعه من غير مابنطق حاسه بيا روحي فيها وروحها فيا وفاهمه كل كلام عنيا اخت ليا وصاحبه جدعه

أمي ورده ريحتها ماليه البيت حياه وبهجه وموده أمي حضن أمان اوي وحنيه زايده أمي نعمه بعتها ليا ربنا واجمل هديه شجره بتضلل عليا لما تبقي الشمس جامده

تعيشي وتضمي ياحنينه يأمي خدي عمر من عمري وفداكي روحي تهون

يا سري ومرايتي يامنوره بصيرتي ياصاحبتي واختي وف ضهري مهما يكون

ياشقيانه معايا شقا مالو نهايه وجودك في دنيايا نعمه ورب الكون