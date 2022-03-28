/688805/سيد-عيسى-يطرح-أحدث-أغانيه-بعنوان-أمي-يا-مولاتي
طرح الفنان الشاب سيد عيسى أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «أمى يا مولاتى»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» فضلًا عن عدد من المنصات الموسيقية.
دوت الخليج يرصد طرح المطرب سيد عيسى لأغنية أمي يا مولاتي.
أغنية أمي يا مولاتي
أغنية «أمى يا مولاتى»، من كلمات وألحان سيد عيسى، وتوزيع حسن جاكسون.
كلمات أغنية أمي يا مولاتي
وتقول كلمات الأغنيه: يا مولاتي يا تاج راسي يا ست الكل يا امي يا مولاتي يا تاج راسي يا نعمه غاليه من ربي يا مولاتي يا تاج راسي يا ست الكل يا امي يا مولاتي يا تاج راسي يا نعمه غاليه من ربي لا زيك دنيا ولا جنه ولا غيرك أنا أتمنى بدالي شايله لي همومي وترضيني يا مولاتي يا تاج راسي يا ست الكل يا امي يا مولاتي يا تاج راسي يا نعمه غاليه من ربي رباط سري ما بين بطنك وبين بطني رباط سري من غير ما اطلب بيطعمني لا زيك دنيا ولا جنه ولا غيرك انا اتمنى بدالي شايله لي همومي وترضيني تحبيني من قبل عينيك ما تشوفني عشقتيني تحبيني لا عارفه شكلي ولا وصفي عشقتيني لا زيك دنيا ولا جنه ولا غيرك انا اتمنى بدالي شايله لي همومي وترضيني يا مولاتي يا تاج راسي يا ست الكل يا امي مولاتي يا تاج راسي يا نعمه غاليه من ربي.
وحققت أغنية «أمي يا مولاتي» نجاحًا ساحقًا حيث وصلت عدد مشاهدتها إلى 200 ألف مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها على يوتيوب.
سيد عيسى يتألق بأغنية ندولي جيت
جدير بالذكر أن سيد عيسى طرح مؤخرًا أغنية «ندولي جيت» وسبقها أغنية «سوق الصحاب» وأغنية «عود مشدود» وأغنية «ألف شكر».
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