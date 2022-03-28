نائب محافظ قنا يشهد احتفال جمعية انا مصرى بعيد الأم

شارك حازم عمر نائب المحافظ فى الإحتفال الذى نظمته جمعية " أنا مصرى للتنمية " بقصر ثقافة قنا ، بمناسبة عيد الأم ، وعيد قنا القومى، جاء ذلك بحضور نجلاء باخوم عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الجمعية ، وأكثر من ٧٠٠ من السيدات والشباب والفتيات من مختلف انحاء المحافظة .

أكد نائب محافظ قنا على أهمية دور الأم في إعداد وتربية الأجيال وتجهيزهم لحمل راية البناء والتنمية فهي الوحيدة القادرة على إعداد جيل يستطيع أن يقود مسيرة الوطن للأمام ويدفعنا للتقدم والازدهار مقدمًا تحية لكل أمهات مصر بصفة عامة وأمهات محافظة قنا بصفة خاصة لما يقمن به من جهد وتضحيات لبناء مجتمع قائم على الترابط والعطاء والعمل ، مشيرًا إلى جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الاهتمام بالمرأة وتمكينها ووضع استراتيجية للنهوض بها لما لها من دور هام في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالإضافة إلى نجاحها وتميزها في المناصب القيادية، مثنيا على دور مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى فى نشر الفن والثقافة بين الشباب، يُذكر أنه قام بإحياء الحفل فريق كورال " روح الشرق " بجامعة عين شمس ، حيث قدم الفريق مجموعة من الأغانى الرائعة تنوعت ما بين أغانى وطنية وأغانى عيد الأم.

محافظ قنا يكرم أمهات التمثيل الغذائى بالمحافظة

كرم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا 5 من أمهات اطفال التمثيل الغذائي, ضمن مبادرة اطفالنا مرضى التمثيل الغذائى "PKU"، التى تم إطلاقها بالعاون بين محافظة قنا و مديريات "الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي والتموين والتجارة الداخلية ، وذلك لدمج ودعم أطفال التمثيل الغذائي وأسرهم في المجتمع بشكل أكبر ، حضر الاحتفالية الدكتور أحمد كمال نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة والعقيد محمد غنيم المستشار العسكرى بالمحافظة والدكتور راجى تواضروس وكيل وزارة الصحة وأحمد السيد وكيل وزارة التموين وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بقنا والمشرفين على المبادرة وعدد من اسر الامهات المكرمين .