محافظ قنا يشهد تكريم أمهات اطفال التمثيل الغذائى بالمحافظة

كرم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا 5 من أمهات اطفال التمثيل الغذائي, ضمن مبادرة اطفالنا مرضى التمثيل الغذائى "PKU"، التى تم إطلاقها بالعاون بين محافظة قنا و مديريات "الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي والتموين والتجارة الداخلية ، وذلك لدمج ودعم أطفال التمثيل الغذائي وأسرهم في المجتمع بشكل أكبر ، حضر الاحتفالية الدكتور أحمد كمال نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة والعقيد محمد غنيم المستشار العسكرى بالمحافظة والدكتور راجى تواضروس وكيل وزارة الصحة وأحمد السيد وكيل وزارة التموين وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بقنا والمشرفين على المبادرة وعدد من اسر الامهات المكرمين .

هنأ محافظ قنا في كلمته الحضور بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، معربا عن بالغ سعادته لتكريم عدد من النماذج المضيئة من الأمهات العظيمات اللائى قمن برعاية أطفالهن من مرضى التمثيل الغذائى ومساعدتهم للعيش فى حياه طبيعية بلا أعراض تأخر أو تشنجات، مشيرا إلي أن هذا التكريم هو أقل ما يمكن أن نقدمه لهن ، مؤكدا أن المرأة المصرية تعيش ازهى عصورها الذهبية فى ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تمثلت فى اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأة المصرية 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة عبر منحها العديد من الامتيازات غير المسبوقة، والتى مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.

محافظ قنا يتابع مشروعات حياة كريمة

وأضاف "الداودي" أن محافظة قنا خلال الـ 7 سنوات الماضية شهدت العديد من الإنجازات والإستثمارات والمشروعات التى تم تنفيذها من خلال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بمراكز " أبوتشت ، فرشوط ، دشنا ، الوقف ، قوص " ، لافتا أن المحافظة أنهت استعدادها لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية فى مركزىّ "قنا ونجع حمادى" مطلع يوليو المقبل . فضلا عن تنفيذ الكثير من المشروعات ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر, فى مجالات البنية التحتية وتطوير المناطق الصناعية .

و قال وكيل وزارة الصحة ان علاج هذه الحالات يكون من خلال نظام غذائى ولبن خاص مع التشخيص المبكر واتباع التعليمات، مما يساعد فى أن يعيش الطفل حياه طبيعية بلا أعراض تأخر أو تشنجات، حيث لا يتم تداول اللبن الخاص بهذه الحالات إلا من خلال وزارة الصحه ، بجانب الرضاعه الطبيعية مع اللبن الصناعى, كما وجه الشكر لمحافظ قنا على دعمه الغير محدود للمستشفيات، وخاصة الرعاية الطبية المقدمة للأطفال وبصفة خاصة أطفال مرضى التمثيل الغذائى والأمراض الوراثية.

تضامن قنا يعلن انطلاق مبادرة “التمثيل الغذائي”

وفى كلمته أوضح وكيل مديرية التضامن ان محافظة قنا من أولى المحافظات التي اطلقت مبادرة "أطفال التمثيل الغذائي", والتي تستهدف الأطفال في قنا وجنوب الصعيد من مرضى الـ"PKU" والتي كان من اهم اهدافها هو تأمين التحاليل اللازمة لتشخيص ومتابعة المصابين بهذا المرض، مع توفير الغذاء التكميلي الخاص بهم, بجانب تقديم الدعم المادي لأسر المرضى غير القادرين لتوفير الدعم النفسي والمعنوي لهم.