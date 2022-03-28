/688797/مسلسل-العائدون-الحلقة-الأولى-أمينة-خليل-وامير-كرارة-في-أولى-رحلاتهم-لمكافحة-الارهاب

مسلسل العائدون الحلقة الأولى تحمل العديد من المفاجآت التى يترقب الجمهور لمشاهدتها في السباق الرمضاني 2022 الذي يشهد منافسة قوية بين عدد من الأعمال الدرامية السياسية على الساحة الرمضانية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل العائدون الحلقة الأولى

يعرض مسلسل العائدون الحلقة الأولى مع بداية الموسم الرمضاني المقبل المقرر أن يكون في يوم السبت القادم، ومن المقرر أن تثير الحلقة في بدايته انتباه الجمهور بعرض عدد من القضايا الإرهابية المختلفة التي حلت على مصر في هذه الآونة.

احداث مسلسل العائدون الحلقة الأولى

تدور أحداث مسلسل العائدون الحلقة الأولى حول خروج بطلي العمل الفنان أمير كرارة والفنانة أمينة خليل في إحدى المهام السرية للتصدي لجماعة إرهابية شديدة الخطورة والتي من المقرر أن تعرض كليهما لخطر كبير يؤدي إلى وفاته وتتوالى احداث مسلسل العائدون الحلقة الأولى فى رصد مراحل تدريب الثنائي للتصدى لتلك الجماعة واستعدادات الطرفين للمواجهة.

وينتهي مسلسل العائدون الحلقة الأولى بحدث مثير للجدل لإثارة شوق الجمهور ورغبتهم في معرفة احداث مسلسل العائدون في الحلقات المقبلة.

أمير كرارة في مسلسل العائدون الحلقة الأولى

يجسد الفنان أمير كرارة خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة الأولى دور ضابط قوات خاصة يسعى للقبض على بعض العناصر الارهابية المتواجدة في مصر من بينهم قيادات في تنظيم داعش الإرهابي بينما يجسد محمد فراج دور الإرهابي.

أبطال مسلسل العائدون الحلقة الأولى

ومن المقرر أن يظهر أبطال مسلسل العائدون الحلقة الأولى على النحو الآتي، أمير كرارة وأمينة خليل ومحمد فراج وبعض ضيوف الشرف الذي من المقرر أن يظهور في المهمة الأولى من مسلسل العائدون الحلقة الأولى ومن ثم يختفون في الحلقات المتتالية بعد أن يتم قتلهم على يد الأمن المصري.

برومو مسلسل العائدون

وكان قد رصد برومو مسلسل العائدون إحدى القضايا الشائكة وهي تفجير دار القضاء العالي التي تحدث ضجة عريمة في ذلك الوقت، ورصد أيضا انقلاب البرامج التليفزيونية الإخبارية والصحف بالحديث عنها، وانتقل البرومو لقيام مجموعة من الإرهاب باقتحام إحدى المستشفيات، ومحاولة الشرطة المصرية في تعقبهم والسيطرة عليهم قبل تدهور الوضع.