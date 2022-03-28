/688796/ضمن-مبادرة-حياه-كريمة-مياه-المنوفية-تواصل-عمل-الندوات-التوعوية-بأشمون

قامت إدارتي التوعية والتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بتنظيم ندوة توعوية وورشة عمل للمواطنين والعاملين بجميع المصالح الحكومية بأشمون وذلك ضمن اطار مبادرة حياه كريمة ، بمقر قاعة الإجتماعات والمؤتمرات بديوان عام مجلس مدينة أشمون.

دوت الخليج

وكشف الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ، ان فريق التوعية قام بعمل ندوات توعوية بمركز ومدينه اشمون ضمن مبادرة حياة كريمة حيث تناولت الندوة التعريف بالمشاريع القومية المقامة بقرى مركز أشمون ضمن مبادرة حياة كريمة، وكيفية التعامل معها، والحفاظ عليها، والتوعية ببعض الأساسيات الرئيسية كالسباكة المنزلية، والسلامة والصحة المهنية ، والاسعافات الأولية ، وكذلك أهمية الحفاظ على مياه الشرب وضرورة ترشيد إستهلاكها، والحفاظ على شبكات الصرف الصحي وكيفية تلافي السلوكيات الخاطئة في التعامل معها والإستخدام الأمثل لها.

طرق التواصل مع المواطنين وكيفية توصيل المواطن لشكواه

كما تم إستعراض خدمات الشركة، وطرق التواصل مع المواطنين، وكيفية توصيل المواطن لشكواه، وحلها في أسرع وقت ممكن من خلال الخط الساخن للشركة (١٢٥) وكيفية تطبيق برنامج قراءتي لتسجيل القراءات إلكترونياً لتلافي حدوث أي مشاكل أو معوقات ،كما تم توزيع مطبوعات على الحضور للتأكيد على رسائل التوعية التي تناولتها الندوة ، بالإضافة إلي عقد ورشة عمل علي صيانة أدوات السباكة البسيطة بالمنزل مثل خلاطات وصنابير المياه ومساعدتهم علي تعلم كيفية صيانة صرف الاحواض بالحمامات والمطابخ وطرق تسليكها حال إنسدادها وتعثرها وكيفية التعامل مع البالوعات المسدودة وطرق صيانتها وتسليكها ، وتم مناقشة كل الموضوعات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين.

كما تم فتح باب التساؤلات والمناقشات أمام جميع الحضور والاستماع إلى جميع المشاكل المطروحة والرد عليها بكل وضوح وشفافية.