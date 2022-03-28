/688807/خالد-عبد-الغفار لدينا 12-مبادرة-رئاسية-لعلاج-المواطنين-تدرس-في-كل-دول-العالم

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، القائم بعمل وزير الصحة، انه سوف يكون هناك استعدادات بشأن اتخذا الاجراءات من اجل تطعيم المواطنين الراغبين في السفر لمؤازرة المنتخب المصري امام منتخب السنغال.

دوت الخليج

خالد عبد الغفار: لدينا 12 مبادرة رئاسية لعلاج المواطنين تدرس في كل دول العالم

واستطرد عبد الغفار انه يوجد اجراءات خاصة من اجل الدخول للاستاد، وسوف تقوم وزارة الصحة بفتح مكاتبها امام الجماهير الراغبة في السفر للسنغال من اجل مؤازرة منتخبها لأنه لن يستطيع احد السفر لمؤازرة المنتخب بدون شهادة التطعيم ضد الصفراء والملاريا.

تلقي العلاج في أوقات مبكرة

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صالة التحرير تقديم الإعلامية عزة مصطفى المذاع على قناة صدى البلد، متحدثا ايضا عن مباردة إطلاق الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد تحت شعار 100 مليون صحةن والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا الى ان هذه المبادرة أهميتها أن يتم تلقي العلاج في أوقات مبكرة لان الحالات المتاخرة تشكل ازمة بالنسبة للمواطن والدولة.

واستطرد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، القائم بعمل وزير الصحة، أنه يوجد لدينا 12 مبادرة رئاسية لعلاج المواطنين تدرس في كل دول العالم.