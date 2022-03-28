نجوم أنكروا معرفتهم بزملائهم من الوسط الفني تقليلًا من شأنهم.. آخرهم شيرين رضا

/688801/نجوم-أنكروا-معرفتهم-بزملائهم-من-الوسط-الفني-تقليلا-من-شأنهم-آخرهم-شيرين-رضا

يتبع عدد من نجوم ونجمات الوسط الفني أسلوب إنكار معرفتهم بأحد زملائهم من الوسط الفني تقليلًا من شأنهم ولتلقينهم درسًا، وكان آخر تلك الأزمات التي وقعت بين النجمة شيرين رضا والفنان مصطفى درويش بسبب فيلم «الملحد».

وفي هذا الصدد يرصد دوت الخليج أبرز النجوم الذين اتبعوا ذلك الأسلوب مع آخرين من زملائهم.

نوال الزغبي ومحمد رمضان

بدأ الأمر بسؤال وُجه للفنان نوال الزغبي بإحدى المقابلات التليفزيونية، أجابت عليه عن مدى إمكانية تقديمها أغنية «دويتو» مع الفنان المصري، قائلة إنَّها لن تفعل ذلك سوى مع فنان كبير بحجم وائل كفوري أو عمرو دياب، وعندما أوضحت لها مقدمة البرنامج أن محمد رمضان له شهرة واسعة بسبب أغانيه، ردت قائلة: «مشهور فين؟ في الصين؟ بس أنا معرفوش أبدًا ولا أعرف إذا كان بيغني من الأساس».

ونشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه على «إنستجرام»، للفنانة نوال الزغبي أثناء لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج «حبر سري» المذاع على قناة «القاهرة والناس»، وقالت المطربة اللبنانية خلال اللقاء إنّها لا تعرف محمد رمضان على الإطلاق ولم تستمع إلى أغانيه من قبل، ليردّ عليها الفنان المصري بمقطع من أغنية «مصباح علاء الدين»، والذي يتضمن: «اسأل عيلتك تقولك بنشوفه من وراك».

وعلق «رمضان» على مقطع فيديو، موجهًا حديثه للفنانة اللبنانية: «حبيبتي ربنا يباركلك في صحتك وذاكرتك، نورتي تليفزيون مصر».

إلهام شاهين و أحمد فلوكس

هاجم الفنان أحمد فلوكس النجمة القديرة إلهام شاهين، بعد تصريحاتها الجريئة عن القبلات في الأفلام والمشاهد الرومانسة التي قامت بها فنانات الزمن الجميل.

وخرجت إلهام شاهين عن صمتها لترد على هجوم فلوكس عليها من خلال موقع «دوت الخليج»، حيث قالت في تصريح خاص: "لا تخبروني عمن يكرهني واتركوني أحب الجميع.. رسول الأمة يقول لا تنقلوا لي شئ عن أصحابي فأنني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر".

وتابعت: "الحياة لا تستحق لحظة زعل.. أحمد فلوكس مليش علاقة بيه ولا عمري اشتغلت معاه، أنا مردش على الناس دي.. كده هدي أهمية لكلامه وكأن كلامه دا ليه أهمية يعني، مين دا بالنسبة للفنانات".

شيرين رضا ومصطفى درويش

قالت شيرين رضا ردًا على سؤال الإعلامية أسما إبراهيم حول رأيها في انسحاب مصطفى درويش من فيلم «الملحد» الذي كتبه الإعلامي إبراهيم عيسى، لترد شيرين: «انا ماعرفش الممثل ده بصراحة».

وأعاد مصطفى درويش نشر تصريح شيرين رضا، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق قائلًا: «معلش السن ربنا يديكي الصحة وفي فرق أجيال بيننا هتعرفي مين ولا مين».