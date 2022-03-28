سامح شكرى ونظيره اليونانى يؤكدان أهمية منتدى غاز شرق المتوسط كإطار للتعاون

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين بمقر وزارة الخارجية، نظيره اليوناني "نيكوس ديندياس"، في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر واليونان، وللبناء على التواصل المستمر بين البلدين على كافة المستويات، من أجل دفع التعاون المشترك في مختلف المجالات، علاوة على التباحث حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أكدا على متانة العلاقات المصرية اليونانية والصداقة التي تجمع بين البلديّن على كافة الأصعدة. وتم تناول مختلف ملفات العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بها وأبرزها التعاون في مجال الطاقة، في ظل الاهتمام المشترك بتعظيم التعاون في مجال الغاز الطبيعي والربط الكهربائي ومتابعة تفعيل مذكرات التفاهم الثنائية والثلاثية بالتعاون مع قبرص في هذا الصدد. وتم التأكيد على أهمية منتدى غاز شرق المتوسط كإطار للتعاون متعدد الأطراف في مجال الطاقة. كما بحث الوزيران سبل تطوير مجمل التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين وتفعيل مسارات التعاون القطاعية المختلفة.

هذا، وأضاف السفير حافظ، أن جلسة المباحثات تناولت كذلك عدداً من القضايا الإقليمية والدولية في ظل المشهد الدولي الراهن، حيث أبدى "شكري" و"ديندياس" تقديرهما لوتيرة التشاور السياسي المتواصل بين الدولتيّن لتنسيق المواقف تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك.