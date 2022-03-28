وزير الخارجية ونظيره اليونانى يؤكدان متانة العلاقات بين البلدين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الإثنين، بمقر وزارة الخارجية، نظيره اليونانى، فى إطار العلاقات الاستراتيجية التى تجمع بين مصر واليونان، وبناءً على التواصل المستمر بين البلدين على جميع المستويات، من أجل دفع التعاون المشترك فى مختلف المجالات، علاوة على التباحث حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، أن الجانبين بحثا مختلف ملفات العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بها وأبرزها التعاون فى مجال الطاقة، فى ظل الاهتمام المشترك بتعظيم التعاون فى مجال الغاز الطبيعى والربط الكهربائى، ومتابعة تفعيل مذكرات التفاهم الثنائية والثلاثية بالتعاون مع قبرص فى هذا الصدد.

وأضاف أنه تم التأكيد على أهمية منتدى غاز شرق المتوسط كإطار للتعاون متعدد الأطراف فى مجال الطاقة.

كما ناقش الوزيران سبل تطوير مجمل التعاون الاقتصادى وزيادة التبادل التجارى والاستثمارات بين البلدين وتفعيل مسارات التعاون القطاعية المختلفة.

وأوضح السفير حافظ، أن جلسة المباحثات تناولت كذلك عددًا من القضايا الإقليمية والدولية فى ظل المشهد الدولى الراهن، حيث أبدى الوزيران تقديرهما لوتيرة التشاور السياسى المتواصل بين الدولتيّن، لتنسيق المواقف تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك.