بدء تشغيل بعض أقسام مستشفى الأطفال التخصصى بالأقصر

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك تمهيدًا لتشغيل المستشفى بكامل طاقتها حسب البرنامج الوظيفى المحدد لها، ومنها إجراء عمليات القسطرة القلبية والقلب المفتوح للمرضى.

وأوضح الدكتور أحمد السبكى، أن مستشفى الأطفال التخصصى "العديسات سابقًا" كانت ضمن عدد من المستشفيات المخصصة بالإضافة إلى مستشفيات وزارة الصحة والسكان للعمل كمستشفيات عزل وعلاج حالات مرضى كورونا، والتى شملت مستشفيى الحياة بورفؤاد و30 يونيو التابعين للهيئة بمحافظة بورسعيد، لافتًا إلى أنه سيتم تشغيل هذه المستشفيات لتعمل بكامل طاقتها لخدمة المواطنين، نظرًا لانخفاض أعداد المترددين على المستشفيات من مرضى كورونا وانخفاض أعداد الإصابات بمصر، مع تخصيص قسم للعزل داخل تلك المستشفيات بمسارات آمنة للحفاظ على صحة المرضى ومنع انتقال العدوى.

جاء ذلك خلال اجتماعه الدورى الأسبوعى، أونلاين عبر تطبيق الزووم، بحضور الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة، مع مدراء الإدارات المركزية والعامة المختلفة برئاسة الهيئة، إضافة إلى مدراء الأفرع الثلاثة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، لمتابعة سير العمل وحل جميع التحديات بشكل علمى ومبتكر، مما يضمن توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين.

واستهل الاجتماع، باستعراض نتائج الزيارات الميدانية لمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر فى الفترة من 23 إلى 25 مارس الجارى، والتى شملت توقيع "إعلان الأقصر" المتعلق بتطبيق الحوكمة الإكلينيكية بمنظومة التأمين الصحى الشامل، إضافة إلى زيارة لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، وكذلك زيارة البنك الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة، والتى حازت على العديد من الإشادات من أعضاء مجلس النواب ووفد البنك الدولى والوكالة الفرنسية، لجودة أداء الخدمات الطبية المقدمة بها، ومطابقتها للمعايير العالمية.

واستعرض الاجتماع، نتائج تطورات الرعاية الصحية والعلاجية للمرضى بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات، بداية من تفعيل دور اللجنة الطبية العليا بفرع الهيئة ببورسعيد للمتابعة المستمرة والدقيقة لتطبيق البروتوكولات العلاجية وضبط الأداء الإكلينيكى بكافة منشآت الهيئة، من خلال تنفيذ توصيات المجلس الاستشارى الطبى للهيئة ومتابعة تنفيذ لائحتها ووضع خطط للتحسين المستمر وكذلك التوصية بما يخص الأمور الفنية لتوزيع الأطباء لتغطية الاحتياجات فى المنشآت الصحية، وغيرها مما يضمن توفير خدمات ورعاية صحية آمنة ذات جودة عالمية للمرضى، وتحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين عن الخدمة الطبية، والتى سيمتد تفعيلها غدًا إلى الإسماعيلية، ويليها الأقصر.

ووجه الدكتور أحمد السبكى، الشكر لجميع قيادات ومدراء الإدارات المركزية والعامة والأفرع بالهيئة على الجهد المبذول خلال الأيام الماضية، بدعم فرق العمل من خلال زيارات ميدانية على أرض الواقع، بما انعكس ايجابيًا على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتحسين إنتاجية العمل بأدائه بطريقة أكثر تميزًا، مشددًا على استمرارية المرور الدورى والمتابعة الميدانية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة، لضمان استمرارية تحسين مخرجات الرعاية الصحية والوقوف على معدلات رضاء المرضى، والاطمئنان على ضبط وتنظيم وتقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لهم.

وناقش الاجتماع، احتياجات المنشآت الصحية من القوى البشرية والإمدادات والتجهيزات الطبية، لتشغيل المستشفيات على الوجه الأكمل، لا سيما أقسام الطوارئ بالمستشفيات بعد توحيد معايير التشغيل بها، وفى هذا الصدد وجه السبكى بتوفير القوى البشرية اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية بكامل طاقتها فى أسرع وقت ولتتناسب مع أعداد الحالات المترددة على المنشآت، خصوصا أقسام الطوارئ لتلبية احتياجاتها من خدمات الرعاية الصحية بشكل متكامل.

وشدد السبكى، على الانتهاء من استكمال أطقم وفرق أطباء الطوارئ بجميع مستشفيات هيئة الرعاية الصحية خلال أسبوعين من تاريخه، وكذلك الانتهاء من استكمال الفرق الطبية بمختلف التخصصات النوعية الأخرى خلال شهر، إضافة إلى إنهاء جميع التحديات الخاصة بالقوى البشرية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالأقصر سواء من أطباء التكليف أو الزمالة فى موعد أقصاه 30 يونيو المقبل، إضافة إلى توافر جميع الإمدادات والتجهيزات الطبية للمنشآت وفق خطة زمنية محددة لإنهاء جميع التحديات وكيفية التغلب عليها، لضمان تغطية جميع احتياجات خدمات الرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالمحافظة على أكمل وجه.

وشدد على تنفيذ قواعد اختيار رؤساء الأقسام المختلفة بالمستشفيات والمديرين الطبيين لها وفق المعايير المتفق عليها من قِبل المجلس الاستشارى الطبى للهيئة، وكذلك استمرار التدريبات اللازمة لرفع كفاءة وتنمية قدرات ومهارات الكوادر الطبية والإدارية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بما يضمن استدامة تشغيل وإدارة المنشآت الصحية بمعايير عالمية، كما شدد على تطبيق اللائحة المالية بحوافز الإشراف لرؤساء الأقسام المختلفة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة.

وقرر رئيس هيئة الرعاية الصحية، تشكيل لجنة تختص بعرض ودراسة جميع التحديات المتعلقة بالعمل سواء بالهيئة أو فروعها أو منشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات بشكل دورى ومنتظم، ومنها عرض جميع تحديات القوى البشرية والإمدادات والتجهيزات الطبية والتحول الرقمى للخدمات بالمنشآت الصحية، وكذلك مراجعة جميع لوائح العمل وعرض مقترحات لجعلها أكثر ملائمة مع حجم وجهد وبيئة العمل، وذلك لدراستها ومناقشتها مع السلطات المختصة لذلك، والعمل بها بعد إقرارها أو الموافقة عليها بما يضمن صالح العمل.

وتناول الاجتماع، تطورات العمل فى تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمرضى بمراكز ووحدات طب الاسرة بالمحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحى الشامل بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، حيث أشارت إلى تقدم هائل بمستوى تقديم الخدمة وتقليل فترات انتظار المرضى وصرف الأدوية الإضافية لأصحاب الأمراض المزمنة فضلًا عن الأدوية الأساسية المقررة لعلاجهم، بما انعكس على انخفاض معدلات الشكاوى وزيادة معدلات رضاء المواطنين عن الخدمة وسرعة أدائها بشكل ملحوظ.

ووجه بإعداد قاعدة بيانات وقائمة بالأدوية الإضافية التى يحتاجها أصحاب الأمراض المزمنة لتوفير احتياجاتهم من هذه الأدوية، إضافة إلى الالتزام بتغطية احتياجات مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة من القوى البشرية العاملة لتغطية احتياجات المرضى من الرعاية الصحية الأولية، بوابة الفرد الأولى للحصول على الخدمات الصحية بشكل متكامل، وبما يضمن القضاء نهائيًا على فترات انتظار المرضى.

وكلف إدارة الموارد البشرية بتخصيص 5% من معايير التقييم المؤسسى بالنسبة لمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظات على أساس الانتهاء من فترات انتظار المرضى، كما كلف إدارة رضاء المنتفعين بالهيئة بحصر ودراسة أنواع شكاوى المنتفعين والمترددين على المنشآت الصحية التابعة للهيئة للعمل على دراستها وحلها أولًا بأول ووضعها على أولوية أجندة عمل الهيئة.

وتطرق الاجتماع، إلى تأمين احتياجات المنشآت الصحية التابعة للهيئة من الأدوية المستخدمة فى علاج المرضى وخاصة المستوردة منها، ووجه السبكى باجتماع لجنة الإمداد برئاسة الهيئة بكل مدراء المستشفيات والمراكز والوحدات بشكل دورى كل أسبوعين، للإطلاع على مخزونات الأدوية ومراجعة توافرها، ورفع تقرير دورى إليه بنتائج الاجتماع وكافة التوصيات التى تضمن توافر جميع الأدوية للمرضى، كما كلف بالتنسيق لتخصيص صيدلى داخل كل صيدلية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة لتقديم خدمات توعوية وتثقيفية للمرضى عن المادة الفعالة للأدوية وبدائلها ومثائلها، وكذا الأعراض الجانبية الأدوية، وكيفية أخذ جرعات الدواء المقررة لعلاجهم، وذلك بما يتعلق بدورهم الأساسى فى توفير الرعاية الصحية للمرضى بأعلى جودة.

وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، شكره لجميع المشاركين بالاجتماع لحرصهم على العمل بمعايير موحدة تضمن استمرارية الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة وتحسين مخرجاتها، فى ضوء تحقيق رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية وبجودة عالمية.

مشيدًا بما لاحظه خلال زياراته الميدانية الأيام الماضية إلى المنشآت الصحية التابعة للهيئة من تقدم وازدهار فى مستوى الرعاية الصحية المقدمة، والذى أشاد به أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب والذين يمثلون نبض الشارع المصرى تجاه الخدمات الطبية المقدمة.

ومؤكدًا استمرارية التواصل مع المواطنين والمتابعة الميدانية للعمل، واستكمال مسيرة نجاحات وإنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية فى التواصل الجيد بين العاملين ووجود كوادر طبية وإدارية ونظم تشغيلية قادرة على إدارة وتشغيل المنشآت الصحية بشكل قوى ومستدام، واستكمال نجاحاتها وتميزها حكوميًا واقتصاديًا.