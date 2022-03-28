/688794/كيروش-منتخب-مصر-هو-الذي-يفرض-طريقة-لعبه-على-أي-منافس

تحدث كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، حول لقاء مصر الهام أمام السنغال غداً في تمام الساعة السابعة مساءاً، ضمن لقاء الإياب من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وقال كيروش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "فلسفتي أننا لا نلعب أبدًا ضد أحد، بل نلعب ضد أنفسنا، لا نلعب ضد السنغال أو الكاميرون أو نيجيريا أو كوت ديفوار".

وأضاف: "نحدد طريقة اللعب بناء علىنا وليس لأننا نواجه السنغال أو أي فريق أخر، لدينا منتخب به الكثير من اللاعبين المميزين، أثق تمامًا في أننا سنؤدي مباراة جيدة وسنخرج متأهلين منها"

وأكمل: "منتخب السنغال يعرف جيداً أنه عندما نستحوذ على الكرة فإن لدينا لاعبين موهوبين في مصر قادرين على خلق السحر، لأننا مميزين ونمتلك أفضل اللاعبين الموهوبين".

وأشار: "واثق أننا سنقدم لقاء مميز، ولاعبينا لديهم المسئولية الكبير نحو هذا، ونثق في التأهل لكاس العالم لإسعاد جماهير مصر الكبيرة".

أرقام هامة من فوز مصر على السنغال بتصفيات كأس العالم

- مصر المنتخب الوحيد الذي فاز على أرضه في الذهاب

- مصر المنتخب الوحيد الذي فاز من المنتخبات المصنفة ثانيا

- أول فوز لمصر على السنغال وأول هدف من 2006

- 210 دقيقة في آخر مواجهتين السنغال لم تحرز أي هدف

- مصر أحرزت هدف في أخر مواجهتين بـ210 دقيقة

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي.

فى خط الدفاع: عمر جابر - عمر كمال – رامي ربيعة – علي جبر - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح - ياسر إبراهيم.

مصر ضد السنغال

فى خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - محمد النني - حمدي فتحي -إمام عاشور - محمد مجدي قفشة - أحمد سيد زيزو - نبيل عماد دونجا.

فى خط الوسط الهجومي: عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد - مروان حمدي.