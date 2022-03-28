/688788/حسن-الرداد-يسخر-من-ويل-سميث-بعد-صفعة-الأوسكار-مالك-اويل-احكيلي

سخر الفنان المصري حسن الرداد من واقعة صفع الفنان ويل سميث لزميله كريس روك على مسرح دولبي في لوس أنجلوس خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 94.

وكتب الرداد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "مالك اويل احكيلي.. أنا شايفك مضغوط مهموم».

تعدى الفنان ويل سميث في لقطة صادمة، على زميلة الممثل كريس روك قبل قليل على مسرح دولبي في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، حيث تقام فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار Oscars في دورته الـ 94.

عندما صفع ويل سميث كريس روك وشتمه بسبب مزحة عن زوجته جادا بينكيت سميث.

وتعدى سميث بالضرب على كريس روك بعدما تنمر الأخير على زوجته جادا بينكت سميث بسبب إصابتها بالصلع، حيث نظر نحوها قائلا: "أحبك لكن أنتظر رؤيتك في الجزء الثاني من G. I. Jane"، في إشارة إلى الفيلم الذي قدمته ديمي مور عام 1991، وظهرت فيه حليقة الرأس لتجسيد دور ضابطة بالبحرية الأمريكية.

على الصعيد الآخر، يخوض الفنان حسن الرداد السباق الرمضاني 2022 بمسلسل «بابلو» بطولته إلى جانب، أروى جودة، نجلاء بدر، سوسن بدر، مصطفى فهمي، سلوى عثمان، ونهى عابدين، والمسلسل تأليف السيناريست حسن دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي أكشن، ويلقي الضوء على العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام.

وتدور أحداث مسلسل بابلو في أجواء من الأكشن ويناقض قضايا الإتجار بالبشر وتجارة الأعضاء، حيث يقدم حسن الرداد شخصية الشاب "سيد بابلو" والذي ينتمي لإحدى المناطق الشعبية، ويلقي الضوء على العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام، ودائمًا ما تثير الجدل حين طرحها.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل بابلو على 4 قنوات فضائية وهم «المحور، أبو ظبي، art، osn» فضلًا عن منصة «فيو» الإلكترونية.

يذكر أن آخر أعمال الفنان حسن الرداد في السينما فيلم "توأم روحى" الذى طرح في شهر أغسطس الماضى، وشارك في بطولته أمينة خليل، عائشة بن أحمد، بيومى فؤاد، رجاء الجداوى، حنان سليمان، داليا شوقى، وضيفة الشرف ميرنا جميل.

ودارت أحداث "توأم روحى" في إطار رومانسي حول قصة حب قوية بين رجل وامرأة، حيث تواجههما العديد من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهم شيء مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.