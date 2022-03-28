/688787/من-الجماعة-لبطلوع-الروح-هكذا-تحارب-مسلسلات-رمضان-الفكر-الارهابي-على-مدار-سنوات

أصبحت المسلسلات الدرامية، خاصة التي تعرض في الموسم الرمضاني من أهم الوسائل المستخدمة في محاربة القضايا الشائكة التي تهدد المجتمع، وأكثرها فاعلية في حل تلك القضايا وتوصيلها للجمهور بشكل سلسل، بسيط، ومتتع، وكان على رأس هذه القضايا خاصة في ظل الفترة الأخيرة ما بعد ثورة 25 يناير، الأعمال الدرامية التي تسلط الضوء على الإرهاب والجماعات المتطرفة لا سيما جماعة داعش، وفي ذلك التقرير يرصد دوت الخليج أبرز الأعمال الدرامية التي حاربت الإرهاب.

مسلسل الجماعة 2010

بدأت مسلسلات محاربة الإرهاب بمسلسل «الجماعة»، الذي عرض لأول مرة في عام 2010 ضمن الموسم الرمضاني لهذا العام، وعرض المسلسل قصة حياة مؤسس جماعة الإخوان المسلمين «حسن البنا» منذ بداية نشأته حتى دخوله الجماعة وتفكيره في تأسيس جماعة وفكر متطرف أدرج بعد ذلك تحت جماعات الفكر الارهابي، كما رصد العمل التآثيرات السلبية التي تركتها جماعة الإخوان المسلمين على مصر، وأحدث في فترة عرضه ضجة عريمة من قبل أسرة حسن البنا والمؤلف وحيد حماد، لتهدأ الأعمال الدرامية لفترة ثم تعود بقوة في 2017 بمسلسل «الجماعة 2».

مسلسل الجماعة 2 2017

خرج السيناريست وحيد حامد للمرة الثانية ليثير إلى حول جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بجزء ثاني من مسلسل الجماعة الذي بعد 7 سنوات اختفاء، ليستكمل تاريخ جماعة اﻹخوان المسلمين بعد فترة حسن البنا في ظل حكم الرئيس جمال عبدالناصر، وهى الفترة التي سيطر فيها حسن الهضيبي وسيد قطب عل مقدرات الجماعة.

مسلسل أستاذ ورئيس قسم 2014

وكان قد عُرض في دراما رمضان 2014 مسلسل بعنوان «استاذ ورئيس قسم»، خاض بطلوته الفنان عادل امام وهو أستاذ جامعي متمرد سياسيا ودارت قصة المسلسل الأساسية حول ثورة 25 يناير وما أحدثتها من تغيير، لكن لم يخلوا المسلسل من رصد تفكير الفكر الإرهابي من ناحية جماعة الإخوان المسلمين من خلال شخصية الفنان سامي مغاوري الذي كان يعمل مدرسا في إحدى المدارس ويعمل على ترهيب الطلبة تحت شعار الإسلام.

مسلسل غرابيب سود في 2017

رصد قصص مقتبسة عن أحداث واقعية، جرت داخل معسكرات تنظيم داعش في سوريا والعراق، حيث يوضح المسلسل كيفية انضمام النساء إلى تنظيم داعش، وذلك من أجل المشاركة في العمليات الجهادية، ويوضح أيضا طريقة الوصول إلى معسكرات التنظيم وبداية الحياة في المعسكرات، كما يرصد طريقة تجنيد أنصاره، وإقناعهم بأفكاره، عبر عمليات غسيل الدماغ يتولاها عناصر معينة منه.

مسلسل أبو عمر المصري 2018

تدور قصته حول فخر الدين محامي يؤسس هو ومجموعة من أصدقائه المحامين تنظيم سلمي يسعى لإيجاد حلول لمشاكل وقضايا المواطنين البسطاء، إلا أن هذا التنظيم سرعان ما يثير غضب أحد الأجهزة الأمنية الذي يلجأ إلى تصفية أعضاء هذا التنظيم، لكن ينجو فخر الدين من محاولة اغتياله ويهرب إلى فرنسا، ةيقرر فخر بعد إنجاب ابنه إلى الانتقال للعيش بالسودان، وهناك يتحول إلى كادر مهم من كوادر إحدى الجماعات الإسلامية المسلحة، وعينه على العودة والثأر من قاتل ابن خالته.

مسلسل الاختيار 2020

أحدث مسلسل الاختيار نقلة كبيرة في تاريخ الدراما المصرية في محاربة الارهاب، خاصة وأنه رصد أحداث حقيقة حدثت بالفعل وعاصرها الجيل الحالي، عن طريق رصد قصة كفاح الشهيد البطل محمد المنسي وشجاعة وصلابته في التصدي للجماعات الإرهابية على حدود سيناء، ليلقى العمل الضوء على محالات جماعات الإرهاب المستمرة في هدم الجيش المصري واستقرار مصر، وكيف يلعبون في فكر الأشخاص لضمهم إليهم كما فعلوا في الفنان أحمد العوضي خلال أحداث العمل الذي جسد شخصية العشماوي.

الاختيار 2 2021

استكمل الاختيار 2 رصد رسالته في العام التالي مباشرة عن طريق تسليط الضوء على الفترة بين ف

ترة حكم الإخوان المسلمين للبلاد ثم اثورة 30 يونيو، ثم ما فعلوه من عمليات إرهابية في ذلك الفترة تعبيرا عن غضبهم من رفض المجتمع المصري لهم.

الاختيار 3 2022

وبعد النجاح الذي حققه الجزئين الماضيين، يتسكمل الاختيار نجاحه في التصدي للجماعات الإرهابية من خلال عرض جزء ثالث من العمل ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022، والذي من المقرر أن يخوض بطلوته كلا من الفنان أحمد السقا والفنان ياسر جلال فضلا عن أبطال الأجزاء السابقة احمد مكي وكريم عبد العزيز مضيفة إليهم الفنان أحمد عز ليربط بين هذا العمل ومسلسل هجمة مرتدة الذي عرض في الماراثون الرمضاني المنقضي، ورصد ملفات من الجيش المصري تفتح لأول مرة أما الجمهور.

مسلسل العائدون 2022

ظهر في بداية برومو مسلسل العائدون قضية تفجير دار القضاء، وانقلاب البرامج التليفزيونية الإخبارية والصحف بالحديث عنها، ثم رصد البرومو قيام مجموعة من الإرهاب باقتحام إحدى المستشفيات، ومحاولة الشرطة المصرية في تعقبهم والسيطرة عليهم قبل تدهور الوضع.

مسلسل بطلوع الروح 2022

يناقش مسلسل «بطلوع الروح»، الذي تقدمه الفنانة إلهام شاهين، كيفية سيطرة الداعشيين على الأشخاص حتى انضمامهم للجماعة، وظهر ذلك خلال البرومو الرسمي للعمل، إذ ظهرت إلهام شاهين ممسكة بكرباج وهي تقول: «اننا هنا اليوم لنقيم عدل الله ونعلن كلمة الحق»، في وسط تكبيرات هائلة سيطرت على البرومو، كما ظهرت الفنانة منة شلبي بدور قناة تعيش مع زوجها المهندس وبسبب تحول عقيدتها تجبر على الانضمام للجماعة الإرهابية وارتداء الحجاب.