محافظ البحر الأحمر يهدي درع المحافظة لوفد لجنه النقل «ما صدقنا انكم جيتو»

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دوت الخليج

محافظ البحر الأحمر يهدي درع المحافظة لوفد لجنه النقل

وقال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اننا كنا ننتظر زيارة لجنه النقل والمواصلات للمحافظة منذ فترة طويله قائلا: ما صدقنا انكم جيتوا.

كما أهدي وفد لجنه النقل والمواصلات درع مجلس النواب للواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر تقديرا لدورها في خدمه المحافظة .

وقال النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، ان محافظة البحر الأحمر تعد من المحافظات الواعدة والجذابة للاستثمارات ، وبالتالي شبكة الطرق بمحافظة البحر الأحمر علي راس اولويتنا.

ياتي ذلك في إطار زيارة لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب لعدد من المحافظات الصعيد قنا ، الاقصر، البحر الأحمر لتفقد عدد من المحاور والطرق والمواني البحرية ومنها ميناء سفاجا، وابو طرطور، والحمراوين ، وميناء الغردقة.

ويضم وفد لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد كلا من ،النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات، والنائب سيد عوض امين سر لجنه النقل والمواصلات، النائب خالد عبد المولي، النائب أحمد سعد نويصر ، النائب حسام عاشور ، والنائبة مي مازن ، والنائب كمال أبو خليل ، والنائب خالد تامر طايع، النائب نادر الخبيري ، امام منصور ، النائب حازم عويان ، النائب مصطفي محمود ،وهشام عبد الرازق امين اللجنه، ومن امانه اللجنه أحمد سلامه ، محمد عبد العظيم.